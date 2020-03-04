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Tatar: “Türkiye’nin selameti ve huzuru, KKTC’nin de selameti ve huzurudur”

Başbakan Tatar'ın Kayseri temasları..

Tatar: “Türkiye’nin selameti ve huzuru, KKTC’nin de selameti ve huzurudur”

Başbakan Tatar'ın Kayseri temasları..

04 Mart 2020 Çarşamba 08:11
Tatar: “Türkiye’nin selameti ve huzuru, KKTC’nin de selameti ve huzurudur”
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Başbakan Ersin Tatar, “Türkiye ile birlikte bu coğrafyada var olmak, Kıbrıs Türk halkının refah ve esenliği için devletimizi daha da güçlendirmek esas özverimizdir ve beklentimizdir” dedi.

“Mavi Vatanda KKTC’nin Rolü” konulu konferans vermek üzere Kayseri’de bulunan Tatar bu sabah Kayseri Valisi Şehmus Günaydın ile Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ı makamlarında ziyaret etti.

Günaydın ve Büyükkılıç, konuşmalarında Başbakan Tatar’ı Kayseri’de ağırlamaktan duydukları memnuniyet dile getirdi.

TATAR

Başbakan Tatar da her iki ziyarette yaptığı konuşmada, Kayseri’de kendisine gösterilen ilgiden duyduğu mutluluğu dile getirdi. Kayseri’nin Anadolu’nun en önemli kentlerinden biri olduğunu dile getiren Tatar, şehrin gelişimiyle diğer şehirlere de örnek olduğunu vurguladı.

1974’ten sonra Kayseri’den KKTC’ye gelen vatandaşlar olduğunu, onların da selamlarını getirdiğini dile getiren Başbakan Tatar, KKTC’den Kayseri’ye gelen üniversite öğrencileri ve öğretim elemanlarıyla da görüşme fırsatı bulduğunu söyledi.

Tatar, Türkiye ile KKTC’nin her zaman yakın ilişki içinde olduğunu, bu ilişkilerin daha da geliştirilmesine önem verdiklerini kaydetti.

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Başbakan, Doğu Akdeniz’de önemli gelişmeler yaşandığını, emperyalist güçlerin hem bölge hem de Kıbrıs üzerinde oyun oynama hedefinde olduğunu belirterek, dikkatli olunması gerektiğini söyledi.

Türkiye’nin barış ve güvenlik için önemli bir mücadele verdiğini kaydeden Tatar, “Türkiye’nin selameti ve huzuru KKTC’nin de selameti ve huzurudur” dedi, Bahar Kalkanı Harekatı’nın başarılı olmasını diledi.

Tatar, Türk ulusuna şehitler için başsağlığı da diledi.

KIBRIS SORUNU

Kıbrıs sorunuyla ilgili da konuşan, bu konunun gelecek nesillere doğru aktarılmasının önemli olduğunu vurgulayan Tatar,  “Kıbrıs davası henüz bitmiş değil” dedi.

Federal temelde bir anlaşmanın 50 yıl konuşulduğunu ama umut veremediğini kaydeden Tatar, “KKTC devleti kökleşti. Kıbrıslı Türklerin Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle kendi devleti çatısı altında yaşaması esastır. Kırmızı çizgidir.  Türkiye ile birlikte bu coğrafyada var olmak, Kıbrıs Türk halkının refah ve esenliği için devletimizi daha da güçlendirmek esas özverimizdir ve beklentimizdir” dedi.

Tatar, “Doğu Akdeniz’de KKTC’nin daha da güçlü olabilmesi için Türkiye’nin bölgeye gösterdiği destek çok önemli” diyerek, Kıbrıslı Türklerin refah, huzur ve güvenliği için çalıştıklarını, KKTC ile Türkiye’nin birlikte hareket etmesinin her iki ülkenin ulusal menfaati için önemli olduğunu kaydetti.

Tatar, Türk hükümetine ve TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Doğu Akdeniz’deki kararlı duruşu için de teşekkür etti.

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Son Güncelleme: 04.03.2020 11:34
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar Kayseri
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