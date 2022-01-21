Tatar: “Türkiye’nin her türlü desteğine büyük önem veriyoruz”

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, MERSİN KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI’NI KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Tunga Barçın ve beraberindekileri kabul etti.
Türkiye Cumhuriyeti’nin aşı temin edilmesi ve pandemi hastanesi gibi konularda pandemi sürecinde KKTC halkı için yaptığı katkıların önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin ile karşılıklı ilişkilerin gelişmesinin ve iş birliğinin faydalarına işaret etti.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.