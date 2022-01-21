banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Sağlık Bakanlığı'ndan duyuru
Savaşan'dan açıklama
Neden UBP?
DP’de yeni üyeler için katılım töreni gerçekleştirildi
DP güçleniyor
Gazete manşetleri 21 Ocak 2022 Cuma
Gazete manşetleri
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
“Adaylara oy verme kriterlerim…”
banner405

Tatar: “Türkiye’nin her türlü desteğine büyük önem veriyoruz”

21 Ocak 2022 Cuma 18:00
Tatar: “Türkiye’nin her türlü desteğine büyük önem veriyoruz”

CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, MERSİN KAMU HASTANELERİ HİZMETLERİ BAŞKANI’NI KABUL ETTİ

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Mersin Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Tunga Barçın ve beraberindekileri kabul etti.

banner341
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin her türlü desteğine KKTC’nin çok önem verdiğini ifade ederek Türkiye’nin güçlü sağlık altyapısına ve sisteme sahip bir ülke olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ilaç, aşı ve önemli gelişmelerin paylaşılması konusunda KKTC’nin her zaman yanında olmasından dolayı duyduğu memnuniyeti belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin aşı temin edilmesi ve pandemi hastanesi gibi konularda pandemi sürecinde KKTC halkı için yaptığı katkıların önemini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, Mersin ile karşılıklı ilişkilerin gelişmesinin ve iş birliğinin faydalarına işaret etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Danışmanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı da hazır bulundu.

banner360
Son Güncelleme: 21.01.2022 22:57
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ataoğlu trafik kazası geçirdi
Ataoğlu trafik kazası geçirdi
Ataoğlu: “Demokrat Parti, istikrar ve iktidarın sigortasıdır”
Ataoğlu: “Demokrat Parti, istikrar ve iktidarın sigortasıdır”
Akpınar: “Oy kullanmak anayasal bir haktır, Covid-19 pozitif olan seçmenler de bu haklarını kullanabilmelidir”
Akpınar: “Oy kullanmak anayasal bir haktır, Covid-19 pozitif olan seçmenler de bu haklarını kullanabilmelidir”
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Bugünkü vaka sayıları açıklandı
Sucuoğlu: “Lefke'nin yolu bitecek, hastanesi yenilenecek“
Sucuoğlu: “Lefke'nin yolu bitecek, hastanesi yenilenecek“
Sucuoğlu son seçim ziyaretini Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ne yaptı
Sucuoğlu son seçim ziyaretini Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği’ne yaptı
Sucuoğlu LTB’yi ziyaret etti
Sucuoğlu LTB’yi ziyaret etti
HP'nin gizli kahramanı Çavuşoğlu
HP'nin gizli kahramanı Çavuşoğlu
Amcaoğlu: Özel, devlet veya üniversite fark etmeksizin 24 Ocak’ta eğitime bir gün ara verilecek
Amcaoğlu: Özel, devlet veya üniversite fark etmeksizin 24 Ocak’ta eğitime bir gün ara verilecek
Erken genel seçim Pazar günü yapılıyor
Erken genel seçim Pazar günü yapılıyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim