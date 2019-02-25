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Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle siyasi eşitlikte tavizkar davranılmamalı”

Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle siyasi eşitlikte tavizkar davranılmamalı”

25 Şubat 2019 Pazartesi 16:47
Tatar: “Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle siyasi eşitlikte tavizkar davranılmamalı”

TATAR, CTP’LİLERİN KIZILYÜREK’İ DESTEKLEMESİNİ ELEŞTİRDİ

Ana muhalefet Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’dan, Rum lider Nikos Anastasiadis’le yarın yapacağı görüşmede, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisiyle siyasi eşitlik başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkı için yaşamsal olan konularda tavizkar davranmamasını istedi.

Tatar, bazı Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) milletvekili ve yöneticilerinin Avrupa Parlamentosu seçimlerinde AKEL’den aday olan Niyazi Kızılyürek için çalışmasını eleştirdi.

Ersin Tatar bugün yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın yarın Rum liderle görüşmesini  de eleştirerek, “Sayın Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı bir kez daha Rum lider Nikos Anastasiadis’le sanki Rum liderin tutumu anlaşılmamış, söyledikleri net değilmiş gibi bir araya geliyor” dedi.

Tatar, karşı tarafın net bir şekilde Kıbrıs Türkü’ne, yönetime etkin katılım hakkı verilmeyeceğini ve kendileri merkezi idarede mutlak söz sahibi oldukları zaman Kıbrıs Türkü’ne kısmi otonomi tanıyacakları bir sisteme evet diyebileceklerini ortaya koyduklarını söyledi.

Rum liderliğinin, net bir şekilde, Türkiye’nin etkin ve fiili garantisini içeren bir anlaşmaya onay vermeyeceğini vurguladığını kaydeden Tatar, “Hal böyleyken Kıbrıs Türk Halkı’nın haklarının korunması için Rum liderliğinin isteklerine kesinlikle evet denilemez ve görüşme süreci diye bir şey söz konusu olamaz” dedi.

Tatar, şöyle devam etti:

“Sayın Akıncı’yı Rum lider Anastasiadis’le yapacağı görüşme öncesinde bir kez daha Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi ile siyasi eşitlik başta olmak üzere Kıbrıs Türk halkı için yaşamsal olan konularda asla tavizkar davranmaması konusunda uyarıyoruz. Rum siyasi eşitliğimizi kabul edecek ve biz de bunun karşılığında toprak, mülkiyet, garantiler konusunda kendilerine taviz vereceğiz gibi bir durumu bizlerin kabul etmesi söz konusu olamaz. Sayın Akıncı’nın yapması gereken Rum liderliğinin federasyon anlayışının Kıbrıs Türk halkı için 1974 öncesine dönüş olduğunu idrak ederek Rum lidere, Avrupa Birliği çatısı altında iki devlet olarak yer alınıp işbirliği yapılacak bir formülü görüşmeyi önermektir.”

AP seçimleri ve AKEL adayı Niyazi Kızılyürek ile ilgili duruşundan dolayı CTP’ye eleştiride bulunan Tatar, “Rumların yapmakta olduğu bir seçime katılan Kızılyürek’in CTP milletvekilleri ile gezerek KKTC’de oy toplamaya çalışması Devlet’e, halkımıza zarar verecek bir husustur ve sadece CTP’yi değil ülkeyi ilgilendirir” dedi.

Son Güncelleme: 25.02.2019 20:08
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