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Tatar: “Türkiye ziyaretlerim ülke yararınadır. Eleştirileri kınıyorum“

28 Ekim 2021 Perşembe 23:15
Tatar: “Türkiye ziyaretlerim ülke yararınadır. Eleştirileri kınıyorum“

CUMHURBAŞKANI TATAR YURDA DÖNDÜ

DENİZ: "ZİYARET TİCARETLE TAÇLANDIRILIR"

Gaziantep'te temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bu gece saat 22.00 sıralarında yurda döndü. 

Tatar, Türkiye ziyaretlerinde yürüttüğü çalışmaların ülke ve ülke ekonomisi yararına olduğunu vurgulayarak, "gezmeye gittiği" yönündeki eleştirileri kınadı. 

Gaziantep ziyaretlerini tamamlayarak yurda dönen Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ı Ercan Havalimanı'nda Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu, Dışişleri  Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu ve diğer yetkililer karşıladı.

Ercan Havalimanı'nda KTAMS tarafından protesto edilen  Tatar, yaptığı açıklamada, eylem veya eleştirilerin kendini yolundan şaşırtamayacağını ifade etti.  

Türkiye temaslarının  ülkeye öğrenci ve turist akışı ile yatırımlar olması için yaptığını anlatan Tatar, bu temasların ülkeye büyük fayda sağlayacağına olan inancını yineledi.

"Gezmeye gittiği" yönündeki eleştirileri kabul etmeyerek kınayan Tatar, bu ziyaretinde kendisine Ticaret Odası Başkanının eşlik ettiğini hatırlattı ve "Bundan sonraki ziyaretlerimde de ekonomik örgüt temsilcilerini heyetimde görmekten mutluluk duyarım" dedi.

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Tatar,  ülkedeki işleri aksatmadan davetlere gitmeye devam edeceğini de sözlerine ekledi.

DENİZ

Cumhurbaşkanı Tatar el birlikte Gaziantep'te temas ve incelemelerde bulunan Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz de ziyarete ilişkin açıklamalarında, Cumhurbaşkanının bu temaslarını anlamlı ve faydalı bulduğunu kaydederek,  "ziyaret ticaretle taçlandırılır" dedi.

Ekonomik örgütlerin de katılımıyla Tatar'ın Türkiye temaslarının faydasının daha da artacağına inanç belirten Deniz, Tatar'ın bu çabasının herkes tarafından desteklenmesi gerektiğini söyledi. 

GAZİANTEP TEMASLARI...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, iki gün süren Gaziantep temasları çerçevesinde çeşitli görüşmeler yaptı. Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nin 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne de katılan Tatar'a burada Fahri Doktora Ünvanı da verildi.

Tatar ayrıca, Gaziantep Ticaret Odası Meclis toplantısında oda üyelerine hitap etmiş ve Odası'nın düzenlendiği Türkiye Cumhuriyeti'nin 98. Kuruluş Yıldönümü Balosuna katıldı.

Kıbrıs Gazileri ile de görüşen Tatar, Gaziantep'in yerel basınıyla sohbet toplantısında bir araya geldi.

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Son Güncelleme: 29.10.2021 00:54
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