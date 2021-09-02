Tatar Türkiye'ye gidiyor

3 -7 Eylül tarihlerinde Ankara, Konya ve Kütahya’da düzenlenecek olan etkinliklere davetli olarak katılacak olan Tatar, bu çerçevede Kıbrıs gazileri ve sivil toplum örgütleriyle bir araya gelecek, Kıbrıs konusuyla ilgili konferans verecek ve düzenlenecek olan panellere katılacak.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, yarın sabah 08.00’de Ercan Havalimanı’ndan Ankara’ya hareket edecek olan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara’ya varışından sonra Kastamonu’ya hareket edecek ve sel afetinin yaşandığı bölgeyi ziyaret ederek, bölge halkı ile bir araya gelecek.

Cumhurbaşkanı Tatar, 4 Eylül günü Ankara’da Türkiye Barolar Birliği tarafından sunulacak Kıbrıs konulu brifinge katılacak ve Kıbrıs konusuyla ilgili açıklamalarda bulunacak.

5 Eylül günü Kütahya’da düzenlenecek olan etkinliklere katılacak olan Tatar, burada sivil toplum örgütlerinin temsilcileri ve işadamları ile bir araya gelecek, yerel gazeteler ile TV kanallarına Kıbrıs konusundaki son gelişmeleri değerlendirecek.



Tatar, 7 Eylül günü Konya’da bulunan İstiklal Harbi Şehitliği’ni ziyaret edecek, Konya Kıbrıs Gazileri ile Konya Ticaret Odası yetkilileriyle bir araya gelecek ve Kıbrıs konusuyla ilgili olarak düzenlenecek panele katılacak.

Cumhurbaşkanı Tatar, 8 Eylül’de saat 08.20’de İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Ercan Havalimanı’na hareket edecek ve saat 09.50’de Ercan Havalimanı’nda olacak.

