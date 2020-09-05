Tatar: “Türkiye ve İngiltere dahil B kategorisi ülkelerden gelecekler 7 gün karantinaya girecek“

AKDOĞAN VE VADİLİ BÖLGESİNDE, VAKALARIN ARTMASINDAN DOLAYI, 14 GÜN SÜREYLE TOPLU ETKİNLİKLER YASAKLANDI

Başbakan Ersin Tatar, 7 Eylül'den itibaren Türkiye ve İngiltere dahil B kategorisi ülkelerden geleceklerin 7 gün karantinaya gireceğini açıkladı.

Tatar, karantina sürecinin 20 Eylül'de tamamlanacağını ve sürecin yeniden değerlendirileceğini ifade ederek, bu kararların artan vakalar dikkate alındığında halk sağlığı için zaruri olduğunu söyledi.

Başbakan Ersin Tatar ve Sağlık Bakanı Ali Pilli, Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleştirilen toplantının ardından açıklamalarda bulundu.

Tatar, dünyada ve ülkedeki vakaların artışı dikkate alınarak, gerçekleştirilen toplantıda bazı kararlar ürettiklerini kaydetti.

Başbakan Tatar, hükümetin Mart ayından bugüne pandemi ile mücadele konusunda süreci en iyi şekilde yönetmeye çalıştığını, halk sağlığına öncelik vererek ve ekonomiyi dikkate alarak tedbirler aldıklarını ve almaya devam edeceklerini söyledi.

Tatar, kapanma ve açılma sürecinin ardından sağlık kurullarının önerlerini dikkate alarak ve yurtdışındaki gelişmelere göre yeni tedbirler almaya karar verdiklerini ifade ederek, "B" kategorisinde 2 test yapılmasına rağmen yüzde yüz güvenliğin sağlanamadığını anlattı.

Yerel vakaların olmaya başladığını ifade eden Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi'nin bugün aldığı en önemli kararın, ülkeye Türkiye ve ingiltere dahil, "B" kategorisi ülkelerden gelecek herkesin 7 Eylül'den başlamak üzere 7 gün karantinaya girmesi kararı olduğunu söyledi.

20 Eylül'de sona erecek uygulamanın ardından yeni bir değerlendirme yapılacağını ifade eden Tatar, "B" grubu ülkelerden gelip, ülkede 3 gün kalacakların 2 testleri negatifse karantina uygulamasından muaf tutulacağını kaydetti.

Öğrencilerin de üniversiteler ile işbirliğinde 7 gün karantinaya gideceğini ifade eden Tatar, halk sağlığı için bu kararların alındığını, sürecin gidişatına göre alınan kararların tekrar değerlendirileceğini ve önemli olanın halk sağlığı olduğunu söyledi.

Sağlık altyapısının zorlanmaması adına bu kararların alındığını ifade eden Tatar, korona virüsün ciddi bir tehlike olduğunu, bu yüzden zaman zaman yeni tedbirler alınacağını ve sürecin en iyi şekilde yönetileceğini vurguladı.

Sağlık Bakanı Ali Pilli de, korona virüsün dünyada ve ülkede arttığını, bu yüzden halk sağlığını korumak için bazı tedbirler almak zorunda kaldıklarını söyledi.

Pilli, bakanlık olarak 7/24 çalıştıklarını ve bu beladan kurtulacaklarına inanç belirterek, halkın da üzerine düşeni yaparsa bu sıkıntının üzerinden gelineceğini kaydetti.

Üst komitenin sağlık altyapısının zorlanmaması için ürettiği 7 günlük karantina kararının doğru bir karar olduğunu ifade eden Pilli, "Savaş birlik ve beraberlik içinde kazanılabilir. Tedbirler alınırsa bu virüs yenilecek" dedi. Pilli, aşının 3 aya kadar çıkacağına inanç belirtti.

Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Ali Çaygür de, yerel vakaların artış gösterdiğini ve kontrolden çıkmaması için bu kararları ürettiklerini söyledi.

Çaygür, Pandemi Hastanesi'nin bir aya kadar tamamlanmasını hedeflediklerini ifade ederek, komitenin aldığı kararları okudu.

Çaygür, "C" kategorisi ülkelerden gelenlerin 14 gün karantina uygulamasının süreceğini, Akdoğan ve Vadili bölgesinde vakaların artması dikkate alınarak bu bölgede 14 gün süreyle toplu etkinliklerin yasaklandığını, bu bölgedeki okulların açılmayacağını, denetimlerin her alanda artırılacağını, eğlence yerlerinde kısıtlamalara gidileceğini, toplu taşıma araçlarında şöförlerin yolculardan ayrılacağı yerler yapılacağını, maske şartı yanında klimaların çalıştırılmayacağını ve araçları kullananların kayıtlarının tutulacağını söyledi.

Çaygür, "B" kategorisi ülkelerden gelen bir kişinin 2 PCR testinin negatif olması durumunda ülkede 3 gün kalırsa, karantinadan muaf tutulacağını ve Türkiye'ye gidip dönenlerin de karşılıklı muaf tutulacağını ifade etti. Çaygür, yüksek öğrenim için ülkeye geleceklerin üniversitelerin yurtlarında 7 gün karantinada kalacağını söyledi.