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Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi gaziler heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Mersin Valiliği öncülüğünde ve Mersin Üniversitesi ile Doğu Akdeniz Üniversitesi rektörlükleri iş birliğinde KKTC’nin kuruluşunun 38. yıl dönümünde Kıbrıs’ta şehit silah arkadaşlarının kabirlerini ziyaret etmek amacıyla KKTC’ye gelen 38 Mersinli Kıbrıs gazisinden oluşan heyeti kabul etti. 

25 Mart 2022 Cuma 21:30
Tatar, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Mersin Şubesi gaziler heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Mersin’den gelen gazileri KKTC’de görmekten dolayı duyduğu mutluluğu ifade etti.

“ASIRLARDIR VERİLEN MÜCADELE TÜRKLÜK MÜCADELESİDİR”

Asırlardır adada verilen mücadelenin Türklük mücadelesi olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarının verdiği mücadele ve kazandığı zaferin Kıbrıs Türkleri için ilham kaynağı olduğunu belirtti.   

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye’nin kopmaz bir parçası olan Kıbrıs Türk halkının hem Rum-Yunan ikilisine hem de İngiliz sömürge yönetimine karşı her türlü soykırıma, saldırıya ve kültürel erozyona uğratma çabalarına karşı direnerek adadaki varlığını sürdürülebildiğini söyledi. 

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Adayı Yunanistan’a bağlama hedefi ile yapılanlara karşı Kıbrıs Türk halkının Anadolu’ya güvendiğini ve bıkmadan direndiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar; “İşin özü bu sevgidir, bu kıvılcımdır. İşin özü aramızdaki bu gönül bağlarıdır. Kader birliğidir” dedi.  Doğu Akdeniz’de, Mavi Vatan’da, hava sahasındaki hak ve çıkarlarımızın korunması ve milletin bekasının bu anlayışa bağlı olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin yaptığı tüm fedakarlıklara rağmen Rum tarafının zihniyetinin değişmediğini ve federal temelde çözüm arayışının sonuçsuz kaldığını anlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, federasyonun tek egemenlik  anlamına geldiğini belirterek zamanla Kıbrıs Türklerinin asimile edilmesi gibi tehlikeler içerdiğine işaret etti. 

Türkiye Cumhuriyeti’nin tam desteğiyle yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin iş birliği siyasetini tüm dünyayla paylaştıklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar; “Kuzey’deki Türk devleti her zaman yaşayacaktır” dedi. 

Türkiye Cumhuriyeti ile kopmaz bağların güçlendirilmesiyle devletin güçlenmesini hedeflediklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; “Kırmızı çizgimiz olan Anavatan Türkiye’nin garantörlüğü ve Türk askerinin varlığı Kıbrıs Türk halkının geleceği için yegane teminattır” dedi. 

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar gazilere olan vefa duygusunu ifade ettiği konuşmasında, 1974 Barış Harekatı ile Kıbrıs Türkü’nün, bağımsızlığına ve egemenliğine kavuştuğu yeni bir döneme girdiğini ve öncesinde yaptığı tüm fedakarlıkların taçlandırıldığını sözlerine ekledi. 

 Mersin Üniversitesi Rektör Danışmanı Prof. Dr. Murat Yakar ise konuşmasında,  Türkçe Edebiyat Kültür Araştırma Derneği’nin 2022 yılı “Türk Dünyası Özel Hizmet Ödülü” takdim etmek üzere Cumhurbaşkanı Tatar’ı Türkiye’ye davet etti.

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Son Güncelleme: 26.03.2022 00:30
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