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Tatar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyetini kabul etti

11 Ocak 2022 Salı 15:05
Tatar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyetini kabul etti

TATAR: “TÜRKİYE CUMHURİYETİ İLE ARAMIZDAKİ GÖNÜL BİRLİĞİ SONSUZA KADAR DEVAM EDECEK”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan ve beraberindeki heyeti kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı memnun olduğunu dile getirdi.

KKTC ile Anavatan Türkiye’nin iş birliği içerisinde Doğu Akdeniz’deki haklarını, tarihten gelen her türlü menfaatlerini koruyabilmek adına ulusal ve milli çıkarların gelecek nesillere taşınması için askeri, ekonomik, sosyal ve kültürel faaliyetlerin sürdürülmesinin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti ile aralarındaki gönül birliğinin sonsuza kadar devam edeceğini belirtti.

“KKTC, KURUM VE KURULUŞLARIYLA ZAMAN İÇERİSİNDE DAHA DA GELİŞMİŞ VE HER TÜRLÜ MÜCADELEDE HALKIMIZA EN İYİ HİZMETİ VEREBİLECEK DURUMDADIR”

“Türkiye ile et ve tırnak gibiyiz. Farklı oyunlarla bize çok haksızlık yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti garantör ülke olarak her zaman yanımızdadır” diyen Tatar şöyle devam etti:

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“Biz Türkiye ile birlikte hareket ediyoruz. Rumların adayı Yunanistan’a bağlama hayallerinden vazgeçmediği ortadadır. Biz iki ayrı eşit egemen devlet temelinde bir antlaşmayı savunuyoruz. Türkiye gezilerimde halkla, iş insanlarıyla bir araya gelip sohbet etmem de Kıbrıs Türk halkının Anadolu halkı ile daha da kaynaşmasını sağlamaktadır. Sizin gibi insanların sık sık KKTC’ye gelip güzel işlere imza atması bizim için büyük bir mutluluktur.

KKTC, kurum ve kuruluşlarıyla zaman içerisinde daha da gelişmiş ve her türlü mücadelede halkımıza en iyi hizmeti verebilecek durumdadır. Şu anda bir pandemi sürecinden geçiyoruz, bu süreci halkımız ve doktorlarımız en iyi şekilde takip ediyor ve en kısa sürede bitmesini diliyoruz. Bir turizm adası olan ülkemizin, Maraş’ın açılmasıyla daha da gelişeceğine inancım tamdır. Doğası, yeşili, kültürü ve tarihiyle burası güzel bir adadır. Türkiye’nin her yerinden Kıbrıs’a gelip tarihimizi öğrenmelerini ve adamızı gezmelerini isterim. Ben Türkiye ziyaretlerimde, her gittiğim ilde Kıbrıs gazileriyle de buluşup anılarını dinliyorum. Kıbrıs’ta bir başarı vardır. Bu başarıda Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye Cumhuriyeti’nin katkısı vardır. 1974 Kıbrıs Barış Harekâtı’ndan sonra ise KKTC doğmuştur. Bu vesile ile şehitlerimizi rahmetle anıyorum.”

Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti başkan ve üyelerine, yaptıkları çalışmalardan dolayı da başarılar diledi.

AYDOĞAN

Türkiye-Kıbrıs Türk Cumhuriyeti İş Birliği Cemiyeti Başkanı Rüşat Aydoğan da yaptığı konuşmada, kendilerini kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC’nin sonsuza kadar birlik ve beraberlik içinde olacağını dile getiren Aydoğan, Cumhurbaşkanı Tatar’ın Anadolu insanı tarafından çok sevildiğini ifade ederek yapılan çalışmalar hakkında Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a bilgi verdi.

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Son Güncelleme: 11.01.2022 16:36
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