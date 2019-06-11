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Tatar: “Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak önemli…”

Tatar: “Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak önemli…”

11 Haziran 2019 Salı 16:33
Tatar: “Türkiye ile iyi ilişkiler kurmak önemli…”

BAŞBAKAN TATAR, ALANYA VE ANTALYALI GAZETECİLERİ KABUL ETTİ

DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİNİN YENİDEN BAŞLAMASIYLA DÜN ADAYA GELEN GAZETECİLER, BAŞBAKAN TATAR’LA GÖRÜŞTÜ

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye ile çok iyi ilişkiler kurmanın ve bu yönde mesajlar vermenin önemine dikkat çekerek nifak tohumu sokacakların oyununa gelinmemesi gerektiğini vurguladı.
Başbakan Tatar, “Dik durarak iş birliği içerisinde tek vücut ve aynı pozisyonda mücadele verdiğimizin mesajını almaları gerek” dedi.  
Deniz otobüsü seferlerinin yeniden başlamasıyla dün KKTC’ye gelen Alanya ve Antalya Gazeteciler Cemiyetlerinden bir heyet, bugün Başbakan Ersin Tatar’ı ziyaret ederek turizmde iş birliğini artırmak istediklerini belirtti.
Başbakan Ersin Tatar, Alanya ve Antalyalı gazetecileri kabulünde Türkiye ile ilişkilerin önemine ve Doğu Akdeniz’de yaşananlara dikkat çekti.
Başbakan Tatar, Türkiye ile birlikte çok önemli bir süreçten geçildiğini belirterek hak ve çıkarların korunması adına birlikte hareket edildiğini vurguladı.
TÜRKİYE İLE 
Tatar, “Türkiye ile çok iyi ilişkiler kurmak çok önemli. Türk kamuoyuna da bu mesajı vermek gerekir. Türkiye Doğu Akdeniz’de bölgesel bir güç. Denizlerde en uzun kıyıya sahip. Milletimiz için önemli bir coğrafya. Bize nifak tohumu sokacakların oyununa gelmemeliyiz. Siyasal bir mücadele de var. Kıbrıs konusunda Federasyon süreci tükenmiştir. İki ayrı devlet temelinde bir formül masaya gelmelidir artık…” dedi.  

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Başbakan Tatar, Doğu Akdeniz’deki gerilime de atıfta bulunurken “Denizlerde olan bitenlere baktığımızda iki eşit halk vardır. Biri Rumlar, biri biz... Bizim onları kabul ettiğimiz gibi onlar da bizi kabul edecek. Dik durarak iş birliği içerisinde tek vücut ve aynı pozisyonda mücadele verdiğimizin mesajını almaları gerek” diye konuştu.
“DENİZ OTOBÜSÜ SEFERLERİ ÖNEMLİ”
Başbakan Ersin Tatar karşılıklı turizmin önemine değinerek deniz otobüslerinin yeniden seferlere başlamasının ulaşım imkanlarının gelişmesi adına önemli olduğunu belirtti.
Tatar, KKTC’ye Türkiye’den çok turist geldiğine ancak gelmeyenlerin daha çok olduğuna işaret ederek Türk insanının buraya daha fazla gelmesi gerektiğini söyledi.
COŞKUN
Alanya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Gaye Coşkun da, iş birliği yapmak için bu geziyi düzenlediklerini ve hem turizm hem kültürler arası iş birliğini güçlendirmek adına KKTC’yi ziyaret ettiklerini söyledi.
Coşkun, turizm adına kültürel ve ticaret anlamında temeller atmak istediklerini ifade etti. Coşkun, Başbakan Tatar’a yeni görevinin hayırlı olmasını da diledi.
 

Son Güncelleme: 11.06.2019 19:56
Anahtar Kelimeler:
Ersin Tatar
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