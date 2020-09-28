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Tatar: " Türkiye'den gelen su Güzelyurt ve Maserya'da mutlaka verilecek"

UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar, sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerine Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile devam etti.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:04
Tatar: " Türkiye'den gelen su Güzelyurt ve Maserya'da mutlaka verilecek"
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UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı ve Başbakan Ersin Tatar, sivil toplum kuruluşlarını ziyaretlerine Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile devam etti.

Birlik Başkanı Hüseyin Çavuş Kelle ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile görüşen Tatar, hem Çiftçiler Birliği hem de tarımsal üretimin KKTC için önemine vurgu yaptı.

UBP Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Tatar, “Kıbrıs Türk Çiftçiler birliği  çok önem verdiğimiz bir  kuruluşumuz. Uzun yıllardan beri Kıbrıs Türk halkının topraklarının korunması, üretmesi ve  ekonomik refah için gerçekten olağanüstü şartlarda çalışmalarını sürdürmektedir” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türk çiftçisinin kuraklık koşullarında üreterek ayakta kalabilmeyi başardığını vurgulayarak, her türlü teknolojik gelişmeleri takip etmek suretiyle üretimi gelecek nesillere de aşılayabilen bir anlayış gözlemlediklerini söyledi.

Tatar, “Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği, sadece üretime değil, varoluş mücadelemizde de yerini almıştır. Toprağımızı korumak için kurulmuş, toprağına sahip çıkmıştır. O mücadele olmasa belki de bugün sahip olduğumuz toprak miktarına sahip olamazdık. O sağlanan Toprak miktarımızla varoluş mücadelemiz aynı paralelde sürmektedir” şeklinde konuştu.

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Kıbrıs Türk çiftçisinin yüreğiyle ortaya koyduğu üretim ruhunun, varoluş mücadelesi yanında ekonomik yaşama da önemli katkısı olduğuna işaret eden Tatar, Maliye Bakanlığı döneminden itibaren yılardır Çiftçiler Birliği ile birlikte çalışmalar yürüttüklerini hatırlattı.

Tatar, “Her zaman yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonra da devam edeceğiz. Çiftçimizin ürettiğini dış dünyaya pazarlama konusunda bir takım yeni girişimler yapmak durumundayız. Çiftçimiz gelecek nesilleri de düşünerek yatırımını yapıyor, zor şartlarda üretmeye devam ediyor. Sadece klasik anlamda tahıl üretimi yanında, niş ürünleri de geliştirerek, yeni pazarlar yaratmak elimizde. Yeni geleceği üreterek ve ihracatla da yaratacağız” dedi.

TÜRKİYE’DEN GELEN SU

Türkiye’den KKTC’ye su taşınmasında yaşanan arızanın giderilmesi için yapılan çalışmalarla ilgili olarak da bilgi veren Tatar, “birkaç güne kadar müjdeyi alacağız ve bu su KKTC’ye akmaya başlayacaktır” dedi.

Tatar, “Suyun ve projenin ne kadar önemli olduğunu gördük. Altyapısını da geliştiriyoruz. Tünel çalışması bitince suyun bir kısmı Güzelyurt’a, diğer kısmı Mesarya’ya  mutlaka gidecektir. Bu proje çiftçimize çok şey kazandıracaktır. Üretim de gelişecektir” şeklinde konuştu.

Tatar, geçtiğimiz gün açıkladığı kredi paketine çiftçilerin de başvurabileceğini hatırlattı.

Kıbrıs konusuna hassasiyeti ile de bilinen Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile milli dava Kıbrıs sorununa adil bir anlaşma ile artık yeter demek istediklerini vurgulayan Tatar, KKTC’nin kendi ayakları üzerinde durması ve Anavatan Türkiye’nin desteği ve garantisi ile geleceğe yol almasını istediklerini söyledi.

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Anahtar Kelimeler:
UBP GENEL BAŞKANIPolitika
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