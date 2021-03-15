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Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti ile güçlenen ilişkilerimiz, yeni politikamız yatırım iklimimizi de lehimize döndürdü”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının yeni politikasının eşit egemenlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği olduğunu ve bu politikayı tüm dünyanın gündemine taşıdıklarını kaydetti.

15 Mart 2021 Pazartesi 16:15
Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti ile güçlenen ilişkilerimiz, yeni politikamız yatırım iklimimizi de lehimize döndürdü”
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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kıbrıs Türk tarafının yeni politikasının eşit egemenlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği olduğunu ve bu politikayı tüm dünyanın gündemine taşıdıklarını kaydetti.

Garantör ve bölgedeki lider ülke olan Anavatan Türkiye’nin bu politikaya verdiği yüzde yüz desteğin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bunlar yatırım iklimimizi de lehimize döndürmüştür” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Enver Mamülcüoğlu başkanlığındaki Kıbrıs Türk İşadamları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu ve Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve TÜRKONFED International üyeleri ile çevrim içi görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar konuşmasında, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden yatırımcılarla yurtdışında yaşayan Kıbrıslı Türklerin ülkeye gelerek, pek çok alanda yatırımlar yaptıklarını belirtti.

KKTC’nin küçük de olsa kendi çapında gelişen bir ekonomisi olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, TÜRKONFED üyelerine, yatırımlarla gelişip istihdam kapasitesini arttırmak için karşılıklı ilişkileri güçlendirerek, yapılabilecek çalışmaları birlikte değerlendirmeye hazır olduğunu ifade etti.

“ARTIK KKTC YAŞAYACAKTIR”

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Cumhurbaşkanı olarak seçilmesiyle Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerin güçlendiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sağlam zeminde iki devlet esasında bir müzakere sürecine doğru gidildiğini söyledi. Tatar, “Artık KKTC yaşayacaktır. Bunu hem Kıbrıs Türk halkı teyit etmiştir, hem de Türkiye ile birlikte geliştirdiğimiz politika bu yöndedir” dedi.

Cumhurbaşkanı Tatar, Rum tarafının federasyon anlayışında tek egemenlik ve çoğunluğun azınlığı yönettiği bir yapı olduğunu, böyle bir yapının Kıbrıslı Türklerin asimile edilerek, zamanla yok edilmesi tehlikesi içerdiğini ifade etti. Tatar, bu nedenle artık Kıbrıs Türk tarafının yeni politikasının eşit egemenlik temelinde yan yana yaşayan iki devletin iş birliği olduğunu ve bu politikayı tüm dünyanın gündemine taşıdıklarını kaydetti.

Garantör ve bölgedeki lider ülke olan Anavatan Türkiye’nin bu politikaya verdiği yüzde yüz desteğin önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Bütün bunlar yatırım iklimimizi de lehimize döndürmüştür” dedi.

“MARAŞ’I ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE İSKANA AÇACAĞIZ... KKTC EKONOMİSİNDE BÜYÜK HAREKETLİLİK OLACAK”

Maraş açılımı ile Doğu Akdeniz’de proaktif bir siyaset adımı atıldığını ve bu mesajın tüm dünyaya verildiğini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “Maraş zaten kendi içinde bir değerdir. Orası bizim atalarımıza, vakıflara ait topraklardır. Hepsi tescillenmiş, belgelenmiştir” dedi.

İngiliz döneminde Maraş’ta bazı malların yabancılara verildiğini, Rum tarafının ise bunu kendi menfaatine geliştirdiğini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, uluslararası hukuk çerçevesinde o bölgeyi iskana açacaklarını, Maraş ile KKTC ekonomisinde büyük bir hareketlilik olacağını söyledi.

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Son Güncelleme: 15.03.2021 17:24
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