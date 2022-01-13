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Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki bağın, her alanda gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz”

13 Ocak 2022 Perşembe 16:00
Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki bağın, her alanda gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz”

TATAR, TÜRKİYE CUMHURİYETİ KAMU BAŞDENETÇİSİ MALKOÇ’U KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki bağın, her alanda gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve beraberindeki heyeti kabul etti.
TATAR
Cumhurbaşkanı Tatar kabulde yaptığı konuşmada, kendisine yapılan bu anlamlı ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, Kıbrıs’ta yıllardır verilen mücadelenin, uluslararası anlaşmalara göre egemenlik hakkı olduğunu vurguladı.
Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın 10. ölüm yıl dönümü dolayısı ile bugün sabah düzenlenen anma törenine, TC Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ile birlikte katıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, törendeki konuşmasında, Rauf Raif Denktaş’ın sevdiği bir şiirden alıntı yaparak; “Benim iki bayrağım var. Biri yurdumun tapusu, biri dökülen kandır… Haktır” ifadesini kullandığını belirtti.
“BİZ HER ALANDA VE HER KOŞULDA ANAVATAN İLE YAN YANA OLACAĞIZ”

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“Kıbrıs Türk halkının mücadele yıllarında döktüğü kan, KKTC bayrağının simgesidir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti: 
“Bu mücadele, Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki müşterek davadır. Anavatan Türkiye’ye bağlılığımız sürmektedir. Rum-Yunan ikilisinin oyunu, bizi Türkiye’den koparmak, Enosis’i gerçekleştirmek ve bizi azınlık durumuna düşürmektir. Bizim siyasetimiz ise yan yana yaşayan iki egemen eşit devletin iş birliği ile bir anlaşma olması ve Türkiye Cumhuriyeti’nin garantörlüğünün devam etmesidir.”
“Türkiye Cumhuriyeti ile aramızdaki bağın, her alanda gelişmesi ve büyümesi için çalışıyoruz” vurgusu yapan Tatar, “Rumların yaptığı hiçbir caydırıcı davranış bizi yıldıramaz. Biz her alanda ve her koşulda Anavatan ile yan yana olacağız” ifadelerini kullandı.
Kamu denetçiliğinin, şeffaf bir şekilde halkın destekçisi durumunda bulunan önemli bir makam olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, TC Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç ve çalışma arkadaşlarına teşekkür ederek, başarılar diledi.
MALKOÇ
Türkiye Cumhuriyeti Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a kendisini ve heyetini kabulünden dolayı teşekkür etti. KKTC-TC gönül bağının her zaman devam edeceğini dile getiren Malkoç, yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort ve Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 13.01.2022 16:51
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