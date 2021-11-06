banner386
banner399
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Stewart’ın ay sonu adaya gelmesi bekleniyor
Stewart ay sonu geliyor
Hellim konusunda açıklama
Hellim konusunda açıklama
“Tavla teslim!”
“Tavla teslim!”
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Üst Kurul'dan yeni kararlar
banner376
Flaş Haber
Üst Kurul'dan yeni kararlar
Kapat

Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC, bir milletin evlatlarıdır”

“Azerbaycan Zafer Günü“ dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

06 Kasım 2021 Cumartesi 11:30
Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC, bir milletin evlatlarıdır”

8 Kasım Karabağ Zafer Bayramı dolayısıyla Girne’de "Azerbaycan Zafer Günü" resepsiyonu düzenlendi.

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyetinin düzenlediği resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milletvekili Zorlu Töre, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, KKTC ve Azerbaycan vatandaşları katıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada “Azerbaycan ile “gardaş” ülke olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Yıllardan beri ülkeye gelip yerleşmiş kardeşlerimiz var ve onlarla bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.

Karabağ’ın bağımsızlığının birinci yıl dönümünde, zulümden kurtulmanın ve bunu bir arada kutlamanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Azerbaycan’ın zaferi, bizim de zaferimizdir. Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti ve bizim bu bölgedeki varlığımızı sürdürebilmemiz, aynı soydan gelen üç devlet olarak birlikte mücadele etmemiz, Türk coğrafyasına da güç vermektedir. Azerbaycan’ın Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağları; bizim de Doğu Akdeniz’de aynı milletin evlatları, dini, dili ve aynı tarihi paylaşan devletler olarak bağımsızlığımız için verdiğimiz mücadelede yine bir aradayız. Aramızdaki bağın pekişmesiyle varlığımızı sürdürüyoruz.” Şeklinde konuştu.

Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:

banner341
Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC; bir milletin evlatları olarak varlığını sürdürmektedir. Türkiye Cumhuriyeti’nin veya Azerbaycan’ın başına bir hal gelmesi durumunda, iki devlet de birbiri için gereken neyse onu yapmaya hazırdır. KKTC’nin varlığının kabulünde federal temelde bir anlaşmanın olamayacağını; Kıbrıs’ta yan yana yaşayan iki ayrı egemen devlet olduğunu Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle bütün dünyaya haykırıyoruz. Bizim geri dönüşümüz yok. Azınlık durumuna düşüp Türkiye’nin buradan gitmesine izin vermeyeceğiz. Azerbaycanlı kardeşlerimizi aramızda görmekten mutluluk duyuyorum. Bu yakınlığın ilelebet devam etmesini umuyor ve birinci zafer yılınızın hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum”

HASANOĞLU: KARABAĞ ZAFERİNİN BİRİNCİ YILINI COŞKUYLA KUTLUYORUZ

Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu, Azerbaycan'ın uzun yıllar işgal altında kalan Karabağ'ın kurtarılması için doğru zamanı beklediğini ve geçen yıl bu zaferi kazandığını söyledi.

Hasanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde, Azerbaycan halkı ve Türkiye'nin büyük desteğiyle kazandıkları Karabağ zaferinin birinci yılını coşkuyla kutladıklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Azerbaycan türküleri ve şiirleri okundu.

banner360
Son Güncelleme: 06.11.2021 13:40
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
GAÜ ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ Temalı Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirdi
GAÜ ‘Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler 2030’ Temalı Akademik Yılı açılış töreni gerçekleştirdi
ARUCAD ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği arasında iş birliği yapılıyor
ARUCAD ile TC Lefkoşa Büyükelçiliği Eğitim Müşavirliği arasında iş birliği yapılıyor
Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ’nün 37. Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı
Cumhurbaşkanı Tatar, GAÜ’nün 37. Akademik Yılı Açılış Töreni’ne katıldı
Polis İngilizce sınav sonuçları belli oldu
Polis İngilizce sınav sonuçları belli oldu
Atun: "Yıpranan kurumlarımızı ayağa kaldırmak için çaba harcayacağım"
Atun: "Yıpranan kurumlarımızı ayağa kaldırmak için çaba harcayacağım"
Tatar: “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC”
Tatar: “Güçlü Türkiye, güçlü KKTC”
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den deniz kaplumbağalarına destek protokolü
Kuzey Kıbrıs Turkcell’den deniz kaplumbağalarına destek protokolü
Tahsin Mertekçi anıldı
Tahsin Mertekçi anıldı
KıbrısYEDAM 104 merkezin açılış törenine katıldı
KıbrısYEDAM 104 merkezin açılış törenine katıldı
Acı haber
Acı haber

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner402

banner226

banner301

banner290

banner320

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim