Tatar: “Türkiye Cumhuriyeti, Azerbaycan ve KKTC, bir milletin evlatlarıdır”

8 Kasım Karabağ Zafer Bayramı dolayısıyla Girne’de "Azerbaycan Zafer Günü" resepsiyonu düzenlendi.
Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyetinin düzenlediği resepsiyona, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Milletvekili Zorlu Töre, Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Orhan Hasanoğlu, KKTC ve Azerbaycan vatandaşları katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar, yaptığı konuşmada “Azerbaycan ile “gardaş” ülke olarak varlığımızı sürdürüyoruz. Yıllardan beri ülkeye gelip yerleşmiş kardeşlerimiz var ve onlarla bir arada bulunmaktan dolayı mutluluk duyuyorum” dedi.
Karabağ’ın bağımsızlığının birinci yıl dönümünde, zulümden kurtulmanın ve bunu bir arada kutlamanın önemine vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Azerbaycan’ın zaferi, bizim de zaferimizdir. Azerbaycan, Türkiye Cumhuriyeti ve bizim bu bölgedeki varlığımızı sürdürebilmemiz, aynı soydan gelen üç devlet olarak birlikte mücadele etmemiz, Türk coğrafyasına da güç vermektedir. Azerbaycan’ın Türkiye Cumhuriyeti ile olan bağları; bizim de Doğu Akdeniz’de aynı milletin evlatları, dini, dili ve aynı tarihi paylaşan devletler olarak bağımsızlığımız için verdiğimiz mücadelede yine bir aradayız. Aramızdaki bağın pekişmesiyle varlığımızı sürdürüyoruz.” Şeklinde konuştu.
Tatar konuşmasını şöyle sürdürdü:
HASANOĞLU: KARABAĞ ZAFERİNİN BİRİNCİ YILINI COŞKUYLA KUTLUYORUZ
Azerbaycan-Kıbrıs Dostluk Cemiyeti Başkanı Hasanoğlu, Azerbaycan'ın uzun yıllar işgal altında kalan Karabağ'ın kurtarılması için doğru zamanı beklediğini ve geçen yıl bu zaferi kazandığını söyledi.
Hasanoğlu, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in öncülüğünde, Azerbaycan halkı ve Türkiye'nin büyük desteğiyle kazandıkları Karabağ zaferinin birinci yılını coşkuyla kutladıklarını ifade etti.
Konuşmaların ardından Azerbaycan türküleri ve şiirleri okundu.