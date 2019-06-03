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Tatar: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yararlı ve olumlu bir görüşme yaptık”

Tatar: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yararlı ve olumlu bir görüşme yaptık”

03 Haziran 2019 Pazartesi 16:11
Tatar: “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yararlı ve olumlu bir görüşme yaptık”

“EKONOMİK SORUNLAR İLE KIBRIS KONUSUNU ÜZERİNDE DURDUK. TEMASLARIMIZ DEVAM EDECEK”

“HEDEFİMİZ; KKTC’NİN KALKINMASI, KIBRIS VE HİDROKARBON KONULARININ HAKKANİYET ÇERÇEVESİNDE SONUCA BAĞLANMASIDIR”

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün “yararlı ve olumlu” bir görüşme yaptıklarını belirterek, “Ekonomik sorunlarımız, Kıbrıs konusundaki son durum ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları üzerinde durduk. Yararlı ve olumlu bir görüşme oldu. Temaslarımız devam edecektir” dedi.

Tatar, Anavatan Türkiye ile birlikte hedeflerinin; “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmış bir ülke olması, Kıbrıs ve hidrokarbon aramaları konularının hakkaniyet çerçevesinde bir sonuca bağlanması” olduğunu kaydetti.

Başbakan Ersin Tatar yazılı açıklamasında, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile bugün İstanbul’da yaptıkları görüşmeyi; “yararlı ve olumlu” olarak değerlendirdi.  

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Başbakan Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay ve Maliye Bakanı Olgun Amcaoğlu ile birlikte Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın daveti üzerine bugün İstanbul’a bir çalışma ziyareti gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Erdoğan’ın kendilerini kabulünde, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun da hazır bulunduğunu belirten Tatar, şunları kaydetti:

“KİMSENİN DEVLETİNDE GÖZÜMÜZ YOK AMA KİMSENİN DE DEVLETİMİZİ YOK SAYMASINA MÜSAADEMİZ YOK”

“Kabul sırasında ekonomik sorunlarımız, Kıbrıs konusundaki son durum ve Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon yatakları üzerinde durduk. Yararlı ve olumlu bir görüşme oldu. Temaslarımız devam edecektir.

Anavatan Türkiye’nin de bizim de hedefimiz; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin kalkınmış bir ülke olması, Kıbrıs ve hidrokarbon aramaları konularının hakkaniyet çerçevesinde bir sonuca bağlanmasıdır.

Bizim hiç kimsenin özgürlüğünde, devletinde, haklarında gözümüz yoktur ama kimsenin de devletimizi, özgürlüğümüzü, haklarımızı yok saymasına müsaade etmeyiz.” 

Son Güncelleme: 03.06.2019 19:23
Anahtar Kelimeler:
BAŞBAKANErsin TatarTürkiye Cumhuriyeti CumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan
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