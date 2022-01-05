banner386
banner399
banner407
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tıp-iş’in poliklinik yapmama eylemi genişleyerek devam ediyor
Tıp-iş'in eylemi genişliyor
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Sucuoğlu, Ankara’ya gidecek
Akdeniz’deki deprem Kıbrıs’ta da hissedildi
Akdeniz'de deprem
Panik yok!
Panik yok!
banner404

Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır”

05 Ocak 2022 Çarşamba 18:00
Tatar: “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır”

TATAR, AZERBAYCAN’IN ÖNEMLİ HABER KANALLARINDAN REAL TV’YE KONUK OLDU
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye, Azerbaycan ve KKTC, ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır” dedi.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın önemli haber kanallarından Real TV’ye konuk olarak, kanalın genel yayın yönetmeni Sabina Agayeva’nın sorularını yanıtladı.
KKTC halkı ve Azerbaycan Türklerinin benzer acılardan geçerek, bugünlere geldiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, her iki ülkenin verdiği benzer mücadelenin öneminin altını çizdi.
Egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı çözüm modelini öngören yeni siyasetin önemini belirterek, Kıbrıslı Türklerin yıllardır verdiği haklı mücadeleye değinen Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye’nin tam desteğiyle ortaya konan yeni siyasetin meşruiyetinin tüm dünyaya anlatılmaya devam edileceğine vurgu yaptı.
“AZERBAYCAN’IN KAZANDIĞI ZAFER, TÜM TÜRK DÜNYASININ ZAFERİDİR”

banner341
Azerbaycan’ın haklı davası olan Dağlık Karabağ’da elde ettiği başarı ve topraklarını geri almasının, Kıbrıs Türk halkında yarattığı mutluluğu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Büyük bir destan yazarak, Karabağ'ı özgürlüğüne kavuşturan kardeş Azerbaycan'ı, bu büyük zaferden dolayı kutluyorum” dedi. Cumhurbaşkanı Tatar, Azerbaycan’ın kazandığı zaferin tüm Türk dünyasının zaferi olduğuna dikkat çekti.
KKTC-Azerbaycan ilişkilerinden de bahseden Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türklerinin, Azerbaycan ile gönül bağı olduğunu vurgulayarak, “Biz aynı milletin evlatlarıyız. Biliyorum ki sizin de gönlü bizimledir. Bizim gönlümüz, kaderimiz ve geleceğimiz birdir. Türkiye, Azerbaycan ve KKTC ‘bir millet üç devlet’ olarak her daim ve her koşulda bir bütün olacaktır” diye konuştu. 
“KKTC VE AZERBAYCAN İLİŞKİLERİNİN HER ALANDA GELİŞMESİ EN BÜYÜK ARZUM”
KKTC’nin, Türk dünyasının Doğu Akdeniz’deki temsilcisi olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs’ta verilen kutsal mücadelenin Kıbrıs Türk halkının kendi geleceği ve güvenliğinin mücadelesi olduğu kadar, Türk dünyasının da bir mücadelesi olduğuna dikkat çekti.
KKTC ve Azerbaycan ilişkilerinin her alanda gelişmesini arzu ettiğini kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, iki ülke arasında charter uçuşların başlaması ve ticari ilişkilerin ilerlemesi beklentisinin altını çizdi.
Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Uluslararası İlişkiler ve Diplomasi Özel Danışmanı Prof. Dr. Hüseyin Işıksal da hazır bulundu.
 

banner360
Son Güncelleme: 05.01.2022 19:30
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Cypfruvex, valensiya alımına yarından itibaren başlıyor
Cypfruvex, valensiya alımına yarından itibaren başlıyor
LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti
LAÜ Hukuk öğrencisi Seçil Düzkaya Uluslararası Hayvan Hakları Kongresi’nde LAÜ’yü temsil etti
Sucuoğlu: “Tek başına güçlü iktidar hedefimiz halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleşiyor”
Sucuoğlu: “Tek başına güçlü iktidar hedefimiz halkın ilgi ve sevgisiyle her geçen gün daha da bütünleşiyor”
Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”
Akpınar, “Demokrat Parti (DP) kitle partisi olarak yerini almaya hazır”
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor
DP Girne Milletvekili Adayı Serhat Akpınar gerçekleştirdiği temaslarında projelerini tanıtmaya devam ediyor
2021 yılında Maraş’ı 318.767 kişi ziyaret etti
2021 yılında Maraş’ı 318.767 kişi ziyaret etti
4 hastane, PCR ücretleri hakkında ortak açıklama yaptı
4 hastane, PCR ücretleri hakkında ortak açıklama yaptı
Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneğini kabul etti
Oğuz, KKTC Toplumsal Dayanışma Ve Yardımlaşma Derneğini kabul etti
Yağmur bekleniyor
Yağmur bekleniyor
22 ve 26 yaşındaki iki genç hayatlarını kaybetti
22 ve 26 yaşındaki iki genç hayatlarını kaybetti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner403

banner324

banner226

banner301

banner290

banner320

banner406

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim