Tatar: “Türk askerini ‘işgalcilikle’ suçlamak büyük bir gaflet ve ihanettir”

“HAYATINIZI MÜCAHİT İLE MEHMETÇİĞE BORÇLUSUNUZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türk askerine hayatlarını borçlu olanların, Türk askerini ‘işgalcilikle’ suçlamaları büyük bir gaflet ve büyük bir ihanettir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Anavatan Türkiye ile Türk askerini işgalcilikle suçlayan Rum liderliği ile iş birlikçilerini yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türk halkının, Türk ulusu ile birlikte KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümünü büyük bir coşku ve heyecanla kutlarken, Rum Yönetimi ile iş birlikçilerinin gerginliği tırmandırıcı provokatif söylem ve eylemlerinin de yoğunlaştığını belirtti.

Güney Kıbrıs’ta duvarlara ‘Türkleri Cehenneme Göndereceğiz, Yeniden EOKA, Yaşasın Yunan Kıbrıs’ sloganları yazıldığını, Rum silahlanmasının da artarak devam ettiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“RUM YÖNETİMİ KKTC’Yİ HEDEF ALAN BETON MEVZİLER İNŞA EDİYOR”

“Bunun yanı sıra Rum Yönetimi, son günlerde halkımızın güvenliğini tehdit edici şekilde, KKTC’yi hedef alan beton mevziler inşa ederken, tek yanlı hidrokarbon faaliyetlerine devam etmekte ve yeni bir Navtex ilan ederek, Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırmaktadır.”

“RUM İŞ BİRLİKÇİLERİNİN BEŞİNCİ KOL FAALİYETLERİ DIŞARIDAN KONTROLLÜ BİR ŞEKİLDE SÜRÜYOR”



Rum Yönetimi’nin bu faaliyetlerinin dikkat çekici bir boyuta ulaştığını belirten Cumhurbaşkanı Tatar, “İçimizdeki Rum iş birlikçilerinin beşinci kol faaliyetleri de dışarıdan kontrollü bir şekilde eş zamanlı olarak sürmektedir. Bunun en son örneği de katılımın oldukça düşük olduğu bir gösteride bazı kişilerin ‘İşgale Son’ ifadesini içeren pankartlar taşımaları olmuştur” ifadelerini kullandı.

“PROVOKATÖRLER AMAÇLARINA ULAŞAMADI”



Halkın buna karşı tepkisinin çok sert olduğunu, provokatörlerin amaçlarına ulaşamadığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:“Rum Yönetimi, halkımızın ve devletimizin en büyük destekçisi ve güvencesi olan Anavatan Türkiye ile Türk askerini ‘işgalcilikle’ suçlayıp, Kıbrıs’tan uzaklaştırmayı ana hedef olarak belirlerken; içimizdeki iş birlikçilerin de aynı hedefe yönelik olarak harekette bulunmaları tesadüf değildir. Rum liderliği tarafından bir müddet önce yapılan ‘Türkiye’ye karşı birlikte mücadele edelim’ çağrısı da oldukça dikkat çekicidir.”“ADADAKİ GERÇEK İŞGALCİ RUM-YUNAN İKİLİSİDİR”Adadaki gerçek işgalcinin, Kıbrıs Türk halkının eşit kurucu ortağı olduğu Kıbrıs Cumhuriyeti’ni işgal eden ve silah zoruyla Rum devletine dönüştüren Rum-Yunan ikilisi olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları belirtti:“Bu adada gerçek işgalci Enosis hedefiyle 15 Temmuz 1974 darbesini gerçekleştiren Yunan Cuntası ile iş birlikçileridir. Anavatan Türkiye uluslararası antlaşmalardan kaynaklanan haklarını kullanıp 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’nı gerçekleştirmeseydi, Yunan cuntasına karşı olan bütün Rumlar öldürülecek, Kıbrıs Türk halkı da sağcı, solcu ayrımı yapılmadan katliamdan geçirilecekti. Bu nedenle Türk askerine hayatlarını borçlu olanların, Türk askerini ‘işgalcilikle’ suçlamaları büyük bir gaflet ve büyük bir ihanettir.”“HALKIMIZ, ANAVATAN TÜRKİYE VE TÜRK ASKERİ İLE BİRLİKTEDİR”“Üzüntüm, evlatlarını Kıbrıs’ta şehit veren Anavatan Türkiye’deki analar ile babaların, ‘Türk askeri işgalcidir, Türk askeri Kıbrıs'tan çekilsin’ söylemleri karşısında, hakkımızda neler düşünecekleridir” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, “Ama rahat olsunlar, bunları söyleyenler bir avuç azınlıktır. Halkımız, Anavatan Türkiye ve Türk askeri ile birliktedir. Vatan ve devlet için şehit düşen mücahit ile Mehmetçiklerimiz bu topraklarda kucak kucağa yatmaktadır” ifadelerini kullandı.Rum Yönetimi ile iş birlikçilerinin ne yaparlarsa yapsınlar, Kıbrıs Türk halkının Anavatan Türkiye’den kopmayacağını, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantörlüğü ile Türk askerinden asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kan ve canla kurulan KKTC’nin 38. kuruluş yıl dönümünü kutlarken, şehitlerimizi minnet ve rahmetle anar, gazilerimizi saygıyla selamlarım” dedi.