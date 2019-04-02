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Tatar: “Turizmde yangın var”

Tatar: “Turizmde yangın var”

02 Nisan 2019 Salı 15:32
Tatar: “Turizmde yangın var”

Ana Muhalefet Ulusal Birlik Partisi (UBP)Genel Başkanı Ersin Tatar, turizmde bir yangın söz konusu olduğunu ve turizmcilerin feryat ettiklerini söyleyerek, hükümete eleştirilerde bulundu.
“Turizm fonu ne oldu kaynaklar nereye gitti?” diye soran Tatar, acentelerin Turizm Teşvik Yasası kapsamında alacakları 100 milyonu alamadıklarını ve turist sayısında önemli düşüşler olduğunu ileri sürdü.
UBP Genel Başkanı Tatar, katıldığı TV programında güncel konulara ilişkin soruları yanıtlayarak, hükümete eleştirilerde bulundu.
Tatar, uçak fiyatlarının çok yüksek olduğunu belirterek, “Acenteler, otelciler, restoran sahipleri hükümete ‘gel, işletmelerimizin anahtarlarını verelim’ diye feryat ediyor ama muhatap yok. Sorunlara çözüm arayacak bir hükümet yok. Böyle bir şey olamaz” dedi
“ÖZEL SEKTÖRÜ ÖLDÜRECEKLER”
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin iyi yönetilmediğini ileri süren Tatar, mevcut durumun devam etmesi durumunda özel sektörün öleceğini savundu.
Tatar, Merkez Bankası’ndan sonra özel bankalardan da borçlanılacağını iddia ederek, özel bankaların da parasını devlete vermesi nedeniyle vatandaşa verdiği parayı geri isteyeceğini ve sonrasında da kaos ortamının doğacağını kaydetti.
“POTOKOL 5 YILLIK OLMALI”
Ersin Tatar, Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü’nün imzalanmamasında dolayı meydana gelen sıkıntılara da değindi.
Tatar, protokolün imzalanmamasından dolayı para akışının sağlanmadığını, bunun ötesinde ihalelerin yapılamadığını ve ekonominin zincirleme etkilendiğini kaydetti.
Hükümetin 1 yıllık protokol istemesine rağmen Türkiye’nin 3 sene olması konusunda ısrarcı olabileceğini belirten Tatar, protokollerin 5 yıl olması gerektiğini belirti.
Tatar, “Protokoller 5 yıl olmalı. Böyle olursa 7 milyar TL kaynak gelecektir ve bu parayla çok şeyler yapılır. Güven veren unsurlar olur ve ekonomi güçlendirir” dedi.
UBP SEÇİME HAZIR
Ersin Tatar, Halkın Partisi’yle koalisyonla ilgili bir soru üzerine, hükümetin bozulmadan resmi görüşmelerin olmasının etik olmadığını ifade ederek, “Ortak dostlarımız var, konuşmalar kulağıma geliyor. Hükümet bozulursa gündeme gelir ama böyle durum olursa parti meclisinden onay lazım. Onay alınırsa yetki verirlerse görüşülüp tekrar meclise götürmek lazım” dedi.
Tatar, Ulusal Birlik Partisi’nin seçime hazır olduğunu da vurgulayarak, yapılan anketlerde tek başına iktidarın yakalandığının altını çizdi.
“GÖRÜŞMELER BAŞLAMAYACAK”
Kıbrıs meselesine de değinen Tatar sözlerini şöyle tamamladı:
“Görüşmeler böyle giderse başlamayacak. Rum, bizim istediğimi temel şeylere evet demeden kendisi için önemli gördüğü her şeyi almak peşindedir. Bazılarını Sayın Akıncı’dan aldı, şimdi gerisini de almak istiyor, bunun için taktiksel işler yapıyor. Buna izin verilmemelidir.
Alternatif çözümler masaya gelmelidir. Bu bize göre AB çatısı altında iki devlet olmalıdır. Burası Avrupa Birliğine yakın. Türkiye’nin hedefi de AB’dir. Bizim AB’ye müdahil olmamız Türkiye’ye yardımcı unsur olabilir. Kendi devletimize sahip çıkmak lazım. Ortaklık macera demek,ayrı devlet noktasında ısrar etmemiz lazım. İki ayrı devlet olarak barış devam eder. Kosova örneği var. Kosova’da ortaklık olmadığı için ayrı gitti ve tanınma geldi. Biz de halk olarak irademizi ortaya koyarsak adım atarız ve Türkiye’nin garantörlüğü olmazsa olmazımızdır.”
 

Son Güncelleme: 02.04.2019 19:03
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