Tatar: Tüm Türkiye’ye geçmiş olsun

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırı sonucu yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar diledi.

İşte o açıklama şöyle:

“İstanbul’da, İstiklal Caddesi’nde gerçekleşen bombalı saldırı sonucu ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 53 kişinin ise yaralandığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum.

Yaşanan hain saldırı sonucu yaşamını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralanan kardeşlerimize acil şifalar dilerken, şahsım ve halkım adına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nezdinde tüm Türkiye’ye geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.”