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Tatar: “Tüm geçiş kapıları Cuma günü yeniden geçişlere açılıyor”

02 Haziran 2021 Çarşamba 17:30
Tatar: “Tüm geçiş kapıları Cuma günü yeniden geçişlere açılıyor”
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“GEÇİŞLERDE 7 GÜN GEÇERLİ PCR NEGATİF TEST SONUCU YETERLİ OLACAK”
“UYGULAMA, AYNI ZAMANDA 3. ÜLKE VATANDAŞLARI İÇİN DE GEÇERLİ OLACAK”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, tüm geçiş kapılarının Cuma günü yeniden faaliyete geçeceğini duyurdu. 
Cuma gününden itibaren KKTC’den Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerde 7 gün geçerli PCR Negatif test sonucu yeterli olacak. Uygulama, aynı zamanda 3. ülke vatandaşları için de geçerli olacak.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, mart ayından itibaren sürdükleri çalışmaların sonucunda, Anastasiadis’le tüm kapıların açılması konusunda anlaşmış olduklarını kaydederek, bu gelişmenin iki taraf içinde pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacağına inandığını belirtti.
Tatar, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından Kıbrıs Rum tarafındaki pandemi sürecinin ve yaşanan gelişmelerin yakından takip edildiğini ve sürekli olarak raporlandığını, iki taraflı Sağlık Teknik Komitesi çalışmaları sonucunda da iki tarafta uygulanan Covid-19 önlemlerinin geçişlere dair kısmı uyumlaştırıldığını kaydetti.
“Kıbrıs Türk tarafının, bu ve buna benzer işbirliği kanallarını sürekli olarak açık tuttuğunu ve tutmaya devam edeceğini” ifade eden Tatar, “Bizim ilkemiz, diplomasi ve iyi niyetle, eğer irade varsa, Kıbrıslı Rum muhataplarımızla iki tarafın çıkarına olacak birçok alanda işbirliği yapmaktır” dedi.
Cumhurbaşkanı Tatar’ın açıklamasının tamamı şu şekilde: 
“Geçtiğimiz Mart ayında yaptığımız öneriyle başlayan süreç bugün sonlanmıştır.

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Yoğun uğraşlar sonucunda, Kıbrıs Rum tarafı ile tüm geçiş kapılarının operasyonel hale gelmesi için anlaşmaya varılmıştır. Tüm geçiş kapıları, yani 9 kapı birden, 4 Haziran 2021 Cuma günü uzun bir aradan sonra faaliyete geçecektir.
Başbakanlık dönemimden başlayarak, özellikle Lokmacı Kapısı’nın 2020 Şubat ayından beridir kapalı olmasından dolayı, bölge esnafımız başta olmak üzere, çekilen zorlukları BM, AB ve ilgili uluslararası taraflar nezdinde sürekli çağrı ve girişimler yaparak anlattık.
Bugün, aldığımız inisiyatifle Mart ayından beridir başlatmış olduğumuz çalışmalar olumlu sonuç vermiştir. Sayın Anastasiades’le tüm kapıların açılması konusunda anlaşmış bulunuyoruz.
Bu kapsamda, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitemiz Kıbrıs Rum tarafındaki pandemi sürecini ve yaşanan gelişmeleri yakından takip etmiş ve sürekli olarak raporlamıştır. Hatırlanacağı üzere Kıbrıs Rum tarafında vakaların artmasıyla yakın zamanda yeniden bir kapanma yaşanmıştı. 10 Mayıs’tan itibaren yeniden açılım yaşanan Güney Kıbrıs’ta vakaların ciddi şekilde azaldığı ve “turuncu” diye tabir edilen seviyeye gerilediği yine Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitemiz tarafından raporlanmıştır.
İki taraflı Sağlık Teknik Komitesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, ülkemizde ve Güney Kıbrıs’ta uygulanmakta olan Covid-19 önlemlerinin geçişlere dair kısmı uyumlaştırılmıştır.
Bu Cuma, yani 4 Haziran tarihinden itibaren, KKTC’den Güney Kıbrıs’a ve Güney Kıbrıs’tan KKTC’ye geçişlerde 7 gün geçerli PCR Negatif test sonucu yeterli olacaktır. Bu uygulama, sadece Kıbrıslı Türk ve Rumlar için değil, aynı zamanda 3. ülke vatandaşları için de geçerli olacaktır.   
Ülkesel hazırlıklar bağlamında, Başbakan’ın talimatlarıyla tüm kapıların Cuma günü eksiksiz şekilde faaliyete geçmesine yönelik çalışmalar da hâlihazırda başlatılmıştır.
İnanıyorum ki, bu gelişme iki taraf için de pandeminin sebep verdiği ekonomik zorlukların aşılmasına yardımcı olacaktır. Kıbrıs Türk tarafı olarak bizler, bu ve buna benzer işbirliği kanallarını sürekli olarak açık tuttuk ve tutmaya devam edeceğiz. Bizim ilkemiz, diplomasi ve iyi niyetle, eğer irade varsa, Kıbrıslı Rum muhataplarımızla iki tarafın çıkarına olacak birçok alanda işbirliği yapmaktır.
Bu gelişmenin, Kıbrıs Türk Halkına ve Rum Halkına hayırlı olmasını diler, hem adamıza, hem de bölgemize refah ve istikrar getirecek karşılıklı saygıya dayalı süreçlerin devam etmesini temenni ederim.”
 

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Son Güncelleme: 02.06.2021 18:20
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