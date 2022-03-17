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Tatar, Töre’yi kabul etti

TATAR: “KKTC İLE KIBRIS TÜRK HALKI, HAK ETTİĞİ YERE MUTLAKA GELECEKTİR”

17 Mart 2022 Perşembe 13:45
Tatar, Töre’yi kabul etti

TÖRE: “DEVLET ESASTIR VE DEVLETİMİZDEN ASLA VAZGEÇMEYİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre’yi kabul etti. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ile Kıbrıs Türk halkının, hak ettiği yere mutlaka geleceğini vurguladı.

Meclis Başkanı Töre de, “Bizim tek güvencemiz, Anavatan Türkiye’dir ve Kıbrıs Türk halkının kendi milli iradesi ile kurulan KKTC’dir. Devlet esastır ve devletimizden asla vazgeçmeyiz” dedi.

TATAR

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Töre’yi, KKTC Meclis Başkanı seçilmesinden dolayı kutlayarak, ziyareti nedeniyle Zorlu Töre’ye teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Zorlu Töre’nin, milletvekili olmadan önce de milli davanın savunulmasında çeşitli kurum ve kuruluşlarda, Türkiye Cumhuriyeti’nde üniversite yıllarında yaptığı çalışmaların yankılarının hâlâ devam ettiğini belirtti.

Birlikte seçimlere girip milletvekili seçildiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle devam etti:

“İkimizin de yaptığı köy ziyaretleri, vatandaşla iç içe olmamız, halka yansımış bir dayanışma, arkadaşlık ve milli davaya yaptığımız büyük hizmetlerin bir parçasıdır. Halk iradesiyle seçim kazanıp benim Cumhurbaşkanı, sizin de KKTC Meclis Başkanı olarak birlikte çalışma fırsatı yakaladık. Yurt dışı ziyaretlerimde bana vekâlet edeceksiniz. Kariyerimizin bu noktasında bunu çok anlamlı bulduğumu da paylaşmak istiyorum.

Meclis Başkanı olarak yüce Meclis’in çalışmalarına önderlik edeceksiniz, 50 milletvekilinin de birlikte çalışıp üretmesine, yeni yasaların geçirilmesine, kurum ve kuruluşların çalıştırılmasına, tecrübeniz ve çalışkanlığınızla bu devletin ihtiyaçlarına liderlik yapacaksınız.

Birlikte katılacağımız törenler, ziyaretler, uluslararası kamuoyuna vereceğimiz mesajlarla Enosis uğruna devletin dışına itildiğimiz ve Yunanistan’ın da desteğiyle işgal edilen Kıbrıs Cumhuriyeti’nin ardından 1974’te bütün dünyaya bizim egemenliğimizin, bağımsızlığımızın, özgürlüğümüzün hakkımız olduğunu söylemeye devam edeceğiz.”

“BU TOPRAKLARDA YAŞAYABİLMEK İÇİN ANAVATAN TÜRKİYE’NİN ADADAKİ GARANTÖRLÜĞÜ BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZDİR”

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“Bu topraklarda yaşayabilmek için Anavatan Türkiye’nin adadaki garantörlüğü bizim kırmızı çizgimizdir” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Federal çatı altında yapılacak bir anlaşmayı asla kabul etmeyeceğiz. Kıbrıs’ta egemen eşitliğe dayalı yan yana yaşayan iki ayrı devletin kurumsal iş birliği ile ancak bir anlaşmanın olabileceğini dile getirdik. Bu siyaset, haklı yerini bulmuştur” ifadelerini kullandı.

“Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov’un KKTC’den bahsetmesi, burada kendilerine benzer bir durumun varlığını ifade ederken, bizim milli davamızın haklılığını ortaya koymaktadır” diye konuşan Tatar, bunları hem halk hem kamuoyuyla paylaşmanın, siyasetin kökleşmesi için bu makamlarda yapacakları çalışmaların önemli ve değerli olduğunu belirtti.

KKTC ile Kıbrıs Türk halkının hak ettiği yere mutlaka geleceğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, Meclis Başkanı Zorlu Töre’ye teşekkür etti.

TÖRE

Meclis Başkanı Zorlu Töre de konuşmasında, milli davanın yürütülmesinde Cumhurbaşkanlığı makamının çok büyük bir etkisinin olduğunu ifade etti. Töre, Ersin Tatar’ın Cumhurbaşkanı seçildikten sonra ortaya koyduğu tezleri, Cumhuriyet Meclisi Başkanı olarak desteklediğini ve desteklemeye devam edeceğini dile getirdi.

Devletin varlığını ve bağımsızlığını koruyacağına dair hem milletvekillerinin hem de Cumhurbaşkanı’nın yemininin olduğunu dile getiren Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın iki egemenlik ve iki bağımsız devlet siyasetini benimsemesinin büyük bir gelişme olduğunu kaydetti.

“KIBRIS’TA İKİ DEVLETE DAYALI BİR ÇÖZÜM YOLUNUN YÜRÜNMESİ GEREKTİĞİNE İNANIYORUM”

“Kıbrıs’ta iki devlete dayalı bir çözüm modeli yolunun yürünmesi gerektiğine inanıyorum” diyen Töre, şunları belirtti:

“Bizim tek güvencemiz, Anavatan Türkiye’dir ve Kıbrıs Türk halkının kendi milli iradesi ile kurulan KKTC’dir. Devlet esastır ve devletimizden asla vazgeçmeyiz. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bu yolu hep birlikte yürüyeceğiz.”

Töre, kabulünden dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Kabulde, Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü Çağın Zort da hazır bulundu.

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Son Güncelleme: 18.03.2022 00:29
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