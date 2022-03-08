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Tatar, Töre ve Özdenefe’yi kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanlığı’na seçilen Zorlu Töre ile meclis başkan yardımcısı görevine seçilen Fazilet Özdenefe’yi kutladı.

08 Mart 2022 Salı 16:30
Tatar, Töre ve Özdenefe’yi kutladı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanlığı’na seçilen Zorlu Töre ile meclis başkan yardımcısı görevine seçilen Fazilet Özdenefe’ye birer kutlama mesajı göndererek görevlerinde başarılar diledi.

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Tatar’ın, KKTC Meclisi başkanlığı görevine seçilen Zorlu Töre’ye gönderdiği kutlama mesajı şöyle;   

“Sayın Zorlu Töre,

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi Başkanı

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Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile sarsılmaz iradesinin ve egemenliğinin temeli ve abidesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi başkanlığına seçilmiş olmanız dolayısıyla sizi en içten duygularımla kutlarım. 

Halkımızın, ülkemizin ve ulusal davamızın menfaatleri ve beklentileri dikkate alınarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi’nin, birlik ve beraberlik içerisinde gereken çalışmaları yapacağından kuşkum yoktur.

Bu duygu ve düşüncelerle üstlenmiş olduğunuz önemli görevde başarılar dilerim.” 

Cumhurbaşkanı Tatar’ın KKTC Meclisi başkan yardımcısı görevine seçilen Fazilet Özdenefe’ye gönderdiği kutlama mesajı ise şöyle;  

“Kıbrıs Türk halkının özgürlük ve bağımsızlık mücadelesi ile sarsılmaz iradesinin ve egemenliğinin temeli ve abidesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclisi başkan yardımcılığına seçilmiş olmanızı en içten duygularımla kutlar, başarılar dilerim.”

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Son Güncelleme: 08.03.2022 21:31
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