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Tatar: “Tıp alanındaki başarılar bizi gururlandırmaktadır”

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne katıldı.

04 Kasım 2021 Perşembe 12:45
Tatar: “Tıp alanındaki başarılar bizi gururlandırmaktadır”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Türkiye’nin daha da güçlenmesi önemlidir. Tıp alanındaki başarılar bizi gururlandırmaktadır” diyerek, sağlık konusunda da Türkiye Cumhuriyeti’nin her zaman KKTC’nin yanında olduğunu vurguladı. 
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, 42. Türk Ulusal Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Kongresi’ne katıldı.
Cumhurbaşkanı Tatar kongrede yaptığı konuşmada, böylesine güzel ve anlamlı bir kongre gerçekleştirmek üzere KKTC’nin seçilmesi nedeniyle büyük bir mutluluk duyduğunu dile getirdi. 
KKTC’nin büyük bir mücadele verdiğine dikkat çeken Tatar, Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle Kıbrıs’ta iki devletin olması gerektiğini, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin önemli olduğunu, bu bağlamda KKTC’nin ekonomisi ve kültürüyle daha da güçlenerek, dünyaya bunu ispat etmek gerektiğini söyledi. 


“KONGRENİN KKTC’DE OLMASI BİZİ GURURLANDIRDI”
Tatar, şöyle devam etti: 
“Türkiye’nin iyi eğitim almış doktorlarının burada olması bizi memnun etmiştir. İnanıyorum ki pandemiden sonra böyle toplantılar daha da artacaktır. KKTC’de turizmin gelişmesiyle, otellerimizin uluslararası standartlarda hizmet vermesi ve bu kongrenin burada gerçekleşiyor olması bizi gururlandırmıştır. Bu organizasyonu düzenleyenlere teşekkür ederim.”

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Cumhurbaşkanı Tatar, her zaman olduğu gibi Türkiye Cumhuriyeti’nin desteğiyle kısa sürede tamamlanan Acil Durum Hastanesi’nin ülkeye kazandırılmasıyla sağlık sisteminin düzene girdiğini ve pandemi döneminin en iyi şekilde yönetildiğini kaydetti.
“Aşılanma oranının artmasıyla turizm ve eğitim alanında, ekonomik yapımızı güçlendirmeye çalışıyoruz” diyen Tatar, Türkiye’de eğitim görüp, ülkeye dönerek, büyük hizmetler veren doktorlara teşekkür etti. 


“HER ZAMAN DESTEK VERMEYE HAZIRIZ”
“Verdiğimiz mücadelenin, sizin ilgi ve alakanızla taçlandırılması KKTC ekonomisine, sağlık sistemine büyük güç katmaktadır” diye konuşan Cumhurbaşkanı Tatar, kendilerine düşen görev neyse her zaman destek vermeye hazır olduklarını belirtti.
“Türkiye’nin daha da güçlenmesi önemlidir. Tıp alanındaki başarılar bizi gururlandırmaktadır” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:
“Bir Kıbrıs Türkü ve KKTC Cumhurbaşkanı olarak söyleyebilirim ki, her zaman Türkiye Cumhuriyeti’nin sağlık sistemi, Kıbrıs Türk sağlık sisteminin yanındadır. Mücadele yıllarında Türk Kızılayı’nın da halkımızın yardımına koştuğu unutulmamalıdır. Şimdi de devlet ve özel hastaneler bir bütün olarak KKTC halkına hizmet vermektedir. Pandemi döneminde hayatını kaybeden doktor ve hastalara da rahmet diliyorum. Bir doktorun yetişmesi, büyük bir emeğin ürünüdür. Emeği geçen değerli doktorları tebrik eder, başarılar dilerim.”

 

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Son Güncelleme: 04.11.2021 13:30
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