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Tatar: “Terörist EOKA’nın hayalleri peşinde koşmaktan vazgeçiniz”

    

01 Mart 2022 Salı 14:45
Tatar: “Terörist EOKA’nın hayalleri peşinde koşmaktan vazgeçiniz”

    
CUMHURBAŞKANI ERSİN TATAR, “EOKA MÜCADELESİNİ DEVAM ETTİRECEĞİZ” DİYEN RUM LİDERLİĞİNİ YANITLADI

“RUM YÖNETİMİ İLE RUM LİDERLİĞİ KIBRIS’I KANA BULAYAN, EOKA TERÖR ÖRGÜTÜ VE KATLİAMDAN SABIKALI TERÖRİST EOKA’CILARIN ZİHNİYETİNİ TAKİP EDİP YAŞATMAYA VE BUNUN MÜCADELESİNİ VERECEĞİNE, KIBRIS’IN VE BÖLGENİN YARARINA OLACAK DİYALOG VE ÇÖZÜM ÇAĞRILARIMIZA OLUMLU YANIT VERMELİDİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in “EOKA’cı Grigoris Afksendiu’nun mücadelesini adalete erdirme boynumuzun borcudur, Türkiye’ye karşı sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” sözlerini içeren konuşmasına tepki göstererek, Rumların hala gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayalin peşinde koştuğunu ve savaş çığırtkanlığı yaptığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Tatar, Ukrayna’da yaşananların, savaşın ve silahların sadece ölüm, yıkım ve acı getirdiğini, sorunların, diyalogla çözümlenmesi gerektiğini yeniden gösterdiğine vurgu yaparak,  bir kez daha diyalog çağrısında bulundu.

Tatar, Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak isteyen ve Kıbrıs Türk halkını katliamdan geçiren EOKA terör örgütünün ikinci adamı Grigoris Afksendiu’yu anmak için Güney Kıbrıs’ta düzenlenmekte olan törenlerde yapılan konuşmaların, Rum zihniyetinin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne serdiğini ifade etti.  

Rum Yönetiminin bir tarafta Güven Yaratıcı Önlemleri gündeme getirirken, diğer taraftan da silahlanma faaliyetleri ile askeri tatbikatlara devam ettiğini ve gençlere “Türk düşmanlığı” aşıladığını söyleyen Tatar, “köhnemiş EOKA  hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçilmesi” tavsiyesinde bulundu.

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Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın açıklaması şu şekilde: 
            
“Rusya ile Ukrayna arasındaki sorunlar savaşa ve yıkıma neden olup, tüm dünya ve insanlık, Ukrayna’da yaşanan olayları büyük bir endişe ve üzüntüyle izlerken, Rum liderliğinin gerginlik yaratıcı faaliyetleri ile savaş çığırtkanlığı ve ‘Türklere karşı mücadele’ çağrıları  dikkat çekmektedir. 
Rum Yönetimi bir tarafta Güven Yaratıcı Önlemleri gündeme getirirken, diğer tarafta da silahlanma faaliyetleri ile askeri tatbikatlara devam etmektedir. 

Papazlar, Rum Milli Muhafız Ordusu kamplarında atış eğitimi yaparken, Rum askeri ile Rum gençlerine de ‘Türk düşmanlığı’ aşılanmaktadır.  

Bu arada,  Kıbrıs’ı bir Helen adası yapmak  isteyen ve Kıbrıs Türk halkını katliamdan geçiren EOKA terör örgütünün ikinci adamı Grigoris Afksendiu’yu anmak için Güney Kıbrıs’ta düzenlenmekte olan  törenlerde yapılan konuşmalar ve  Rum Savunma Bakanı Haralambos Petridis’in  açıklamaları da  Rum zihniyetinin değişmediğini ve değişmeyeceğini bir kez daha gözler önüne sermiştir.  

Rum Savunma Bakanı Petridis yaptığı konuşmada “EOKA’cı Grigoris Afksendiu’nun  mücadelesini  adalete  erdirme boynumuzun borcudur, Türkiye’ye karşı  sonuna kadar mücadeleye devam edeceğiz” derken, Rum tarafının hala daha gerçekleşmesi mümkün olmayan bir hayalin  peşinde koştuğu ve savaş çığırtkanlığı yaptığı görülmektedir. 

Rum Yönetimi ile Rum liderliği  Kıbrıs’ı kana bulayan, EOKA terör örgütü ve  katliamdan sabıkalı terörist EOKA’cıların zihniyetini  takip edip  yaşatmaya ve  bunun mücadelesini vereceğine, Kıbrıs’ın ve bölgenin yararına olacak diyalog  ve çözüm çağrılarımıza olumlu yanıt vermelidir. 

Bugün Ukrayna’da yaşananlar, savaşın ve silahların sadece ölüm, yıkım ve acı getirdiğini, sorunların, diyalogla çözümlenmesi gerektiğini bir kez daha göstermektedir. 

Rum tarafına tavsiyem; silahlanma ile gerginlik yaratıcı faaliyetler ile gerçekleşmesi mümkün olmayan köhnemiş EOKA  hayallerinin peşinde koşmaktan vazgeçmesidir.”

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Son Güncelleme: 01.03.2022 15:07
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