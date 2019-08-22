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Tatar, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya hareket etti

Başbakan Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya hareket etti. Başbakan Ersin Tatar’a Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eşlik ediyor.

Tatar, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya hareket etti

Başbakan Ersin Tatar, temaslarda bulunmak üzere bugün Ankara’ya hareket etti. Başbakan Ersin Tatar’a Ankara ziyaretinde Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay eşlik ediyor.

22 Ağustos 2019 Perşembe 10:48
Tatar, temaslarda bulunmak üzere Ankara’ya hareket etti

Başbakan Tatar, Ankara’ya hareketinden önce Ercan Havaalanı’nda düzenlediği basın toplantısında, UBP-HP koalisyon hükümeti kurulduktan sonra bunun ilk resmi Ankara ziyaretleri olacağını söyledi.
Ankara’da ilk olarak saat 12.00’de Anıtkabir’i ziyaret edeceklerini açıklayan Tatar, heyetlerarası görüşmenin ardından saat 18.00’da Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşeceklerini belirtti.

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Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmelerinde çeşitli konuların gündeme geleceğini ifade eden Başbakan, bunların başında Ekonomik ve Mali İşbirliği Protokolü ile Kıbrıs konusunun bulunduğuna vurgu yaptı.

Tatar, “Hükümetin uyum içindeki çalışmaları çerçevesinde TC hükümeti ile de görüşüp birtakım ihtiyaçlara destek talep edeceğiz. KKTC’nin refahı için Anavatan Türkiye’den destek talep edilmesi gayet doğaldır.

Ada döndükten sonra kamuoyuna daha detaylı açıklama yapılacaktır.” Dedi.

BRT

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