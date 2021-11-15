Tatar tebrik kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’nda saat 09:00’da başlayan tebrik kabulüne Cumhuriyet Meclisi Başkanı Önder Sennaroğlu, Milli Savunma Bakanı Temsilcisi Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, 28. Mekanize Piyade Tümen Komutanı Tuğgeneral Taner Uysal, 14. Zırhlı Tugay komutanı Tuğgeneral Kemal Balta, Güvenlik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Piyade Albay Kadir Bayraktar, bazı bakanlar, bazı milletvekilleri, kurum kuruluş dernek temsilcileri ve askeri erkan katıldı.

