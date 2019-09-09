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Tatar, TCBB Başkanı Feyzioğlu’nu Kabul Etti

Tatar, TCBB Başkanı Feyzioğlu’nu Kabul Etti

09 Eylül 2019 Pazartesi 16:20
Tatar, TCBB Başkanı Feyzioğlu’nu Kabul Etti

FEYZİOĞLU: “KKTC HUKUKU VE DEMOKRASİSİ  ÜST SIRALARDA”

TATAR: “KIBRIS KONUSUNDA DÜZENLENECEK KONFERANS ÇOK ÖNEMLİ…

DOĞU AKDENİZ’DEKİ SON GELİŞMELER VE HUKUK TEMELİNDE ORTAYA KONACAK  ARGÜMANLAR MİLLİ DAVAMIZA GÜÇ KATACAKTIR”

Başbakan Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti  Barolar Birliği (TCBB) Başkanı Metin Feyzioğlu’nu kabul etti.

Başbakanlık’ta saat 17:00’de gerçekleştirilen kabulde, Kıbrıs Türk Barolar Birliği Başkanı Hasan Esendağlı da Feyzioğlu’na eşlik etti.

Kabulde konuşan TCBB Başkanı Metin Feyzioğlu, KKTC’ye kendi evleri olarak geldiklerini ve Kıbrıs’ın canlarından, kanlarından bir kardeş vatan olduğunu kaydetti. KKTC’nin adalet sisteminden, demokrasisinden çok şey öğrendiklerini söyleyen Feyzioğlu, KKTC hukukunun ve demokrasisinin dünya sıralamasında üst sıralarda olduğunu belirtti.

“KTBB İLE İŞ BİRLİĞİ ANLAŞMASI İMZALANACAK”

Ekim sonu gibi tekrar KKTC’ye geleceklerini ve Kıbrıs Türk Barolar Birliği ile kapsamlı bir iş birliği anlaşması imzalayacaklarını ifade eden Feyzioğlu, KKTC’den stajyer avukatları Türkiye’de; Türkiye’dekileri de KKTC’de misafir edip uygulamalarla ilgili bilgilendireceklerini anlattı.

“TBB’DE KIBRISLA İLGİLİ ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILAR GERÇEKLEŞTİRİLECEK”

Feyzioğlu, 20-21 Eylül tarihlerinde  “Doğu  akdeniz’deki hidrokarbon yataklarının hukuki statüsü” ve “Kapalı Maraş meselesinin uluslararası hukuka göre nasıl çözüleceği ve vakıf topraklarının aslında kime ait olduğu”, “ Enterkonnekte sistemin Kıbrıs’a taşınması;  sudan sonra elektrikte de böyle işbirliğine gidilmesi”, “KKTC’de üretim ekonomisini geliştirmek”   konularıyla ilgili uluslararası bilimsel bir toplantı gerçekleştireceklerini söyledi.

Feyzioğlu, Türkiye Barolar Birliği’nde yer alacak toplantının açılışının TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar tarafından yapılacağını da dile getirdi.

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Kıbrıs’ın ekonomisinin güçlenmesinin hem Kıbrıs hem de Türkiye’deki Türk milletine yapılabilecek en büyük destek olduğunu ifade eden Feyzioğlu, bu konuda hukuki anlamda her türlü desteği bir mili politika olarak vereceklerini anlattı.

FEYZİOĞLU: “…PASİF KALINMASI RUM’UN ŞIMARIKLIĞINI ÖNLEMEMİŞTİR”

Feyzioğlu, “Bugüne kadar Maraş’ın kapalı tutulması, hidrokarbon yatakları üzerinde herhangi bir hak iddia edilmemesi ya da pasif kalınması Rum’un şımarıklığını önlememiştir, biz ne kadar sessiz kaldıysak Rum o kadar üstelemiş ve şımarmıştır” diye konuştu.

Feyzioğlu, Türkiye’de düzenledikleri önemli toplantılarda Karpaz Burnu ile İskenderun Körfezi’nin bir jeopolitik, jeostratejik bütünlük olduğunun, Karpaz burnunun Rum Yönetimi’ne verilmesinin hem Kıbrıslı Türklerin hem de Türkiye’nin güvenliğini tehdit edeceğinin ortaya konulduğunu da anlattı.

Feyzioğlu, Hacettepe Üniversitesi’nin yaptığı zemin etütlerinde Karpaz ile İskenderun Körfezi arasındaki alanda zengin hidrokarbon yatakları olduğunun ortaya çıktığını da söyledi.

TATAR: “KKTC’DE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ,  ADALET VE GÜÇLÜ BİR YARGI SİSTEMİ TEMENNİMİZ”

Ersin Tatar da Feyzioğlu’nun Kıbrıs davasına sahip çıktığını kaydetti ve  KKTC’ye olan ilgisinden dolayı teşekkürlerini sundu.

Başbakan Tatar, KKTC’de hukukun üstünlüğü,  adalet ve güçlü bir yargı sisteminin temennileri olduğunu söyledi ve “Sizlerle iş birliği içerisinde bilgi ve deneyimlerinizden yararlanmak bizim de beklentimizdir” diye konuştu.

Kıbrıs konusunda düzenleyecekleri konferansların da çok önemli olduğunu ifade eden Tatar, Feyzioğlu’na teşekkür etti ve “Orada Doğu Akdeniz’deki son gelişmeler ve hukuk temelinde ortaya konacak  argümanlar milli davamıza güç katacaktır” dedi.

Tatar, Maraş’a ilişkin bazı unsurların hukuki boyutunun tartışılmasının da kendileri için çok önemli olduğunu da vurguladı.

KKTC’nin güçlenmesinin, KKTC’nin hak ve çıkarlarının korunmasının ve KKTC’nin güçlü hale gelmesinin Türkiye Cumhuriyeti’nin güvenliğini de sağlamlaştıracağını ifade eden Tatar, aksi halde bir takım sıkıntılar olabileceğini söyledi.

Son Güncelleme: 09.09.2019 19:34
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