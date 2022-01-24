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Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri’ni kabul etti

24 Ocak 2022 Pazartesi 19:30
Tatar, TC Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri’ni kabul etti

KKTC İLE TC ARASINDAKİ TİCARETİN TL ÜZERİNDEN OLMASI VE KKTC-TC SERBEST TİCARET ANTLAŞMASI’NIN GERÇEKLEŞMESİ KONULARI DA MASAYA YATIRILDI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, görev süresi yakında sona erecek olan Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Hayrettin Yücel’i kabul ederek görüştü.

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Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre kabulde, KKTC-TC arasında  ticaret ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi için acil ve önem arz eden hususlarla ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Görüşmede, KKTC-TC arasındaki dış ticarette kullanılan belge ve sertifikaların kaldırılması veya en aza indirilmesi, ortak gümrük kapısı uygulanmasına geçilmesi, kamu ihalelerinde KKTC ve TC ürünlerinin karşılıklı olarak yerli malı fiyat avantajından faydalanması konularının yanı sıra, KKTC ile TC arasındaki ticaretin Türk lirası üzerinden olması ve KKTC-TC Serbest Ticaret Antlaşması’nın gerçekleşmesi konuları masaya yatırıldı.

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Son Güncelleme: 25.01.2022 00:53
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