Tatar, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’a geçmiş olsun mesajı gönderdi

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kovid-19 testi pozitif çıkan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay için yayınladığı geçmiş olsun mesajında, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın tez zamanda sağlığına kavuşacağına, Türkiye’nin pandemi sürecinde gösterdiği büyük başarının devamının geleceğine inanç belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay'ın Kovid-19 testinin pozitif çıktığını üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayım; şahsım ve ülkem adına kendisine acil şifalar diliyorum.

Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Oktay’ın tez zamanda sağlığına kavuşacağına, Türkiye’nin pandemi sürecinde gösterdiği büyük başarının devamının geleceğine inancımın tam olduğunun altını çizerken, Türkiye Cumhuriyeti sağlık sistemi ve alt yapısındaki başarılı çalışmalar çerçevesinde geliştirilen koronavirüs aşısı Turkovac'ın pandemi mücadelesinde tüm insanlığa da çok önemli katkıları olacağını bir kere daha yinelemek istiyorum.”