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Tatar Tatlısu’daydı…“KKTC'nin Ekonomik Olarak Güçlenmesi Her Geçen Gün Bölge İçin De Önem Kazanmıştır”

Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin güçlenmesinin, bölgedeki gelişmelere bakıldığında daha çok önem kazandığını söyledi.

01 Eylül 2020 Salı 15:03
Tatar Tatlısu’daydı…“KKTC'nin Ekonomik Olarak Güçlenmesi Her Geçen Gün Bölge İçin De Önem Kazanmıştır”
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Ulusal Birlik Partisi(UBP) Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar, KKTC’nin güçlenmesinin, bölgedeki gelişmelere bakıldığında daha çok önem kazandığını söyledi.

UBP Basın Bürosuna göre, Ersin Tatar, bölge toplantıları kapsamında Tatlısu’daydı. Tatar, Tatlısu’daki toplantıda yaptığı konuşmada, bölgedeki gelişmelere bakıldığında KKTC’nin güçlenmesinin önemli olduğunu söyledi ve “KKTC'nin ekonomik olarak güçlenmesi her geçen gün bölge için de önem kazanmıştır. Bölge şekillenirken güçlü bir KKTC'ye ihtiyaç vardır” dedi.

Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Doğu Akdeniz’deki haklarına “layıkıyla sahip çıkmak için” seçimi kazanmaları gerektiğini söyledi.

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“SEÇİMLER HATALARDAN DÖNMEK İÇİN ÖNEMLİ BİR FIRSAT “

Kıbrıs Rum tarafının paylaşıma dayalı bir modeli kabul etmediğini söyleyen Tatar, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’yı İsviçre’de yer alan zirvede büyük hatalar yapmakla suçladı. Tatar,  “(Cumhurbaşkanı Akıncı) Siyasi eşitliği alamamış, ama karşılığında Türkiye'nin garantörlüğünü tartışmaya açmıştır. Türkiye'nin mevcudiyetini tartışmaya açmıştır. Bu yanlışlardan dönmek için Cumhurbaşkanlığı Seçimleri önemli bir fırsattır. Türkiye'nin etkin ve fiili garantisi bizler için kırmızı çizgidir. Self determinasyon hakkımızı kullanarak geleceğimizi belirlemek bizim elimizdedir” ifadelerini kullandı.

2021 Yılı Bütçesini doğru yönetmek için ciddi kaynağa ihtiyaç olduğunu belirten Tatar, “ İnşallah o da gelecek. Ekonomik tedbirleri de artırarak yolumuza devam edeceğiz. Öğrenci sayısındaki artışla da önemli bir girdi sözkonusu olacaktır” dedi.

UBP Genel Sekreteri Ersan Saner de, KKTC'yi ileriye taşımak adına çalışmaları kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.

UBP Gazimağusa İlçe Başkanı Olsan Oran ise,  son günlerde UBP'nin bütünlüğünü bölmek için “fitne fesat karıştırılmaya çalışıldığını” savundu.

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Son Güncelleme: 01.09.2020 15:16
Anahtar Kelimeler:
TatlısuUlusal Birlik Partisi
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