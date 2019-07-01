Tatar: “Taşkent’teki olayla ilgili inceleme sürüyor”

Başbakan Ersin Tatar, Taşkent’te dün gece yaşanan olayla ilgili incelemelerin sürdüğünü bildirdi.
Güvenlik güçleri ve Anavatan Türkiye’nin olayla ilgili incelemelerini sürdürdüğünü kaydeden Tatar, patlamalar ve yangının, herhangi bir can kaybına neden olmamasının kendilerini memnun ettiğini, ilk fırsatta gereken daha detaylı açıklamanın yapılacağını belirtti.
Başbakan Tatar, halka ve özellikte Taşkent köyüne geçmiş olsun dileklerini iletti..Başbakan şu sıralarda Taşkent’te incelemelerde bulunuyor.