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Tatar, Taşkent’te incelemelerde bulundu

Tatar, Taşkent’te incelemelerde bulundu

01 Temmuz 2019 Pazartesi 07:17
Tatar, Taşkent’te incelemelerde bulundu

TATAR: “KESİN BİLGİ GENELKURMAY’DAN GELİNCE KAMUOYUYLA PAYLAŞACAĞIZ… TESELLİMİZ YERLEŞİM YERİNE DÜŞMEMESİ”

Başbakan Ersin Tatar, dün akşam Taşkent’e düşen, patlama ve yangına neden olan cisimle ilgili incelemelerde bulundu.

Tatar, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı (GKK) Tümgeneral Tevfik Algan ve diğer yetkililerle birlikte olay yerinde inceleme yaptıktan sonra basına açıklamada bulundu, soruları yanıtladı.

Tatar “Kesin bir şey söyleyemeyeceğim, fakat bana verilen bilgi bunun füze olduğu yönünde. Kaza olabilir veya havada bir saldırı üzerine parçalanmış ve buraya düşmüş olabilir. Bekleyip göreceğiz” dedi.

Başbakan Tatar, GKK Komutanı’nın bu bilgileri Türkiye’deki Genelkurmay’a ilettiğini, konuyla ilgili gelişmelerin kamuoyuyla paylaşılacağını söyledi.

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Tatar “Tesellimiz bunun bir yerleşim yerine düşmemesidir. Tabii ki bu bir gerginliğin neticesidir. Bölgede bu tür olaylar yaşanıyor. Şahsen ben bunun kaza veya rastlantı olduğunu düşünüyorum. Tekrarını beklemiyorum” dedi.

Dünyanın çeşitli yerlerinde böyle olayların yaşandığına işaret eden Tatar, konunun çok da abartılmamasını istedi.

Tatar, basının “Bu füze nerden geldi? Üzerinde Rusça yazılar olduğu doğru mu? Türkiye’den uzman gelecek mi?”  sorularını da yanıtladı.

Tatar, “Bu olay basit bir olay değil. Bütün detaylar tetkik edilecek. Gereki rse Türkiye’den ekip gelecek. GKK Komutanımız Türkiye’yle iletişim halinde” yanıtını verdi.

Öte yandan Başbakan Tatar, basının bu yangından sonra zehir saçıldığı, evlerin boşaltılıp boşaltılmadığı ve Türkiye ile doğrudan iletişime geçip geçmediği ile ilgili sorularını da cevapladı.

Başbakan Tatar “Dikmen’e de bir parça düştüğü bilgisi var. Epey yayıldığı söyleniyor. Evlerin boşaltıldığıyla ilgili bir bilgim yok. Zehir saçılması diye bir şey olacağını düşünmüyorum. Kesin bilgi, tetkikler sonrasında verilecek. Türkiye’deki yetkililerle Kolordu ve GKK üzerinden haberleşiyorum” diye konuştu.

Son Güncelleme: 01.07.2019 10:29
Anahtar Kelimeler:
Ersin TatarPatlama
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