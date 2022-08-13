banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur“
Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak,...
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor
Polis'ten iş kazasıyla ilgili yeni açıklama!
Polis'ten iş kazasıyla ilgili yeni...
Belediyelerin Meclis önündeki eylem bugün için sona erdi, iş araçları kaldırıldı
"Eylem bugün için sona erdi"
Ölümlü iş kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
Ölümlü iş kazasıyla ilgili soruşturma...
banner405

Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur“

13 Ağustos 2022 Cumartesi 11:30
Tatar: “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur“

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “Tarihi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur” dedi.

Tatar, Serdarlı’nın kurtuluşunun 48’inci yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

 

Cumhurbaşkanı Tatar mesajında şunlara yer verdi:

 

“Kıbrıslı Türklerin özgürlüğe ve güvenliğe kavuştuğu Barış Harekâtı’nın ikinci safhasında Gazimağusa ve Lefke ile birlikte kurtarılan güzide beldemiz Serdarlı’nın,  hürriyete kavuşmasının 48’inci yıl dönümünü kutluyoruz.

 

Kıbrıs Türk halkı, tam 11 yıl boyunca Mücahit ruhuyla dağda, bayırda, köyde, kentte Rum-Yunan saldırılarına direnmiş, 103 köyden kovulmuş, adanın yüzde 3’üne sıkıştırılmış, yıllar boyu göçmen olarak çadırlarda yaşamış, utanç barikatlarında horlanmış, ancak tüm acı ve gözyaşına rağmen, Anavatan'ından umudunu kesmemiştir. 

 

Tarihin bize öğrettiklerini unutmamız mümkün değildir. Tarihimizi unutmadan geleceği kurgulamak, yeni nesillere karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

 

Kıbrıs’ın tek sahibi olarak kendisini gören Rum tarafı, hâkimiyetçi zihniyetini bugün de devam ettirmekte ve adadaki varlığımızı inkâr edercesine siyaset gütmektedir.

 

Geçmişte yaşananlardan ders çıkararak geleceği kurgulamanın sorumluluğunun bilinciyle bugün eşit ve egemen iki devletin iş birliğini öngören çözüm vizyonumuzla yolumuzda emin adımlarla yürüyoruz.

 

Egemen devletimize, Mavi Vatan’daki hak ve çıkarlarımıza, müktesep haklarımıza ve Anavatan Türkiye’nin her hâl ve koşulda garantörlüğüne sahip çıkmak, tarihe karşı en büyük sorumluluğumuzdur.

 

Birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, KKTC’nin her alanda gelişmesi için özveri ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdüreceğiz.

 

Bu duygu ve düşüncelerle tüm şehitlerimize bir kere daha Yüce Allah’tan rahmet, gazilerimize en derin şükranlarımı sunuyorum.”

banner360
Son Güncelleme: 13.08.2022 12:46
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor
Öğretmenlik sınavları bugün yapılıyor
BES Ve Dev-İş Belediyelerin Birleştirilmesi İle İlgili Tasarının Mevcut Şekilde Geçmemesi İçin Mücadelelerini Sürdüreceklerini Açıkladı
BES Ve Dev-İş Belediyelerin Birleştirilmesi İle İlgili Tasarının Mevcut Şekilde Geçmemesi İçin Mücadelelerini Sürdüreceklerini Açıkladı
Altuğra: “2.5 Yıl Önce Çıkan Yangından Dolayı Yanan Kvc-genel Yoğun Bakım Ünitesi Tadilat İhalesi Süreci Başlamıştır“
Altuğra: “2.5 Yıl Önce Çıkan Yangından Dolayı Yanan Kvc-genel Yoğun Bakım Ünitesi Tadilat İhalesi Süreci Başlamıştır“
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
Ani ölüm vakasının otopsi sonucu açıklandı
2 yerli ürünün hasadı durduruldu
2 yerli ürünün hasadı durduruldu
Polis'ten iş kazasıyla ilgili yeni açıklama!
Polis'ten iş kazasıyla ilgili yeni açıklama!
LTB'den duyuru
LTB'den duyuru
Döviz kurları
Döviz kurları
Belediyelerin Meclis önündeki eylem bugün için sona erdi, iş araçları kaldırıldı
Belediyelerin Meclis önündeki eylem bugün için sona erdi, iş araçları kaldırıldı
Lefke İlçesinde Zeytin Ve Harup Toplama Tarihlerini Açıklandı
Lefke İlçesinde Zeytin Ve Harup Toplama Tarihlerini Açıklandı

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim