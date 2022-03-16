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Tatar, Taner’i kabul etti

KKTC ve Türkiye'nin önde gelen piyanistlerinden biri olarak kabul edilen Rüya Taner, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a ziyarette bulunarak “Bir Kıbrıs Rüyası” isimli kitabını takdim etti.

16 Mart 2022 Çarşamba 17:30
Tatar, Taner’i kabul etti

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Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Rüya Taner’i, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin türkü ve marşlarına yer verdiği kitabı nedeniyle tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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Son Güncelleme: 17.03.2022 09:55
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