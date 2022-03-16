Tatar, Taner’i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Rüya Taner’i, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye Cumhuriyeti’nin türkü ve marşlarına yer verdiği kitabı nedeniyle tebrik ederek çalışmalarında başarılar diledi.