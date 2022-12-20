Tatar: “TAK güçlendirilmeli”

Cumhurbaşkanı Tatar, TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC devletinin tanınma yolunda atacağı önemli adımlarla sesinin daha gür ve etkili bir şekilde bütün dünyaya duyurulması için Türk Ajansı Kıbrıs’ın güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Türk Ajansı Kıbrıs’ın (TAK) 49’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle TAK Yönetim Kurulu’nu kabul etti.

Kabulde TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı ile Yönetim Kurulu üyeleri Züleyha Karaman, Alihan Pehlivan, Artun Çağa ve Güven Bengihan yer aldı.

-Gürdallı: “Hedefimiz TAK’ın uluslararssdı alanda da referans noktası olması”

TAK Müdürü Gürdallı konuşmasında, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde, sesini duyurmak için kurulan Türk Ajansı Kıbrıs’ın 49’uncu kuruluş yıl dönümünü kutladıklarını belirtti. Türk Ajansı Kıbrıs’ın yarım asırdır Kıbrıs Türk halkının haber alma özgürlüğünün yerine gelmesi ve sesinin duyurulması için çalışmalarını sürdürdüğünü dile getiren Gürdallı, TAK’ın hedefinin de uluslararası toplum için de bir referans noktası olmak olduğunu vurguladı.

-Tatar: -“TAK’ın güçlendirilmesi temennim ve dileğim”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ise konuşmasında, 1960 kuruluş anlaşmalarından sonra 3 yıl bile sürmeyen Cumhuriyetin sona erdirildiğini, Kıbrıs Türklerinin devletin dışına atıldığını hatırlattı.

Cumhurbaşkanı Tatar, kuruldukları dönem dikkate alındığında gerek TAK gerekse BRT’nin düşünülmesi, örgütlenmesi ve kuruluşunun, Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurmak bakımından çok önemli adımlar olduğunu kaydetti.

Bu adımları atanları başta Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve onların dava arkadaşlarını rahmet ve minnetle anan Cumhurbaşkanı Tatar, o dönemin koşullarında bu gibi kurumları kurabilmenin hiç de kolay olmadığının altını çizdi.

“Biz tehdit altındaydık, ambargolar altındaydık” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, o dönemlerde Türkiye ile şimdiki gibi münasebetleri olmadığına da işaret etti. O dönemde esaret altında yaşayan Kıbrıs Türk halkı ve liderliğinin bunları başarabilmek için büyük bir cesaret ve vizyon ortaya koyduğunu kaydeden Tatar, o yıllardan 60 yıl sonra geriye bakıldığında ne kadar önemli başarılar elde edildiğini gördüklerini ifade ederek, Kıbrıs Türk halkının mücadelesi ve mukavemetçi ruhuna vurgu yaptı.

Kıbrıs Türk halkının ayrı bir devlet olarak bu ülkede varlığını sürdürebilmesi, kurum ve kuruluşların güçlenebilmesinin önemini belirten Tatar, geleceğe umutla bakabilmenin en büyük temennileri ve dilekleri olduğunu ifade etti.

Bütün bu çalışmalar içerisinde anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin her dönem hükümetlerinin ve liderliğinin, kurum ve kuruluşlarıyla Kıbrıs Türk halkına olan desteğinin çok önemli olduğunu kaydeden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bu hala böyledir, böyle devam edecektir” diye konuştu.

Geçmişte uzun yıllar medyanın içerisinde yer aldığını, Maliye Bakanı ve Başbakan olarak da görev yaptığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, TAK’ın ürettiği hizmetlerin ne kadar değerli ve anlamlı olduğunu bilen bir kişi olduğunu belirtti. İlerleyen süreçte bütçe imkanlarının el verdiği ölçüde TAK’ın imkanlarının geliştirilmesinin önemi üzerinde duran Tatar, özellikle iletişim çağında gerek İngilizce, gerek Rum basınından verilen haberlerin Kıbrıs Türk halkının okumak, öğrenmek istediği olaylar olduğunu söyledi.

KKTC’nin tanınması yolunda yapılan çalışmalar ve Türkiye Cumhuriyeti’nin verdiği desteğe işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurulu’ndaki konuşması ve daha sonra KKTC’nin Türk Devletleri Teşkilatı’nda gözlemci üye olması ve KKTC’nin statüsünün yükselmesinin yeni kapıların, yeni kanalların açılması anlamında çok önemli aşamalar olduğunu dile getirdi.

AK Parti ve Yeni Azerbaycan Partisi heyetlerinin dünkü ziyaretine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, bu haberlerin anında Azerbaycan’ın tüm sitelerinde, haber kaynaklarında yer aldığını anlattı. Bu çerçevede devlet ajansının, halkın dili, Kıbrıs Türk halkının sesi olarak güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Bunun gereğini bizim de yapmak durumunda olduğumuza paylaşmak istiyorum” şeklinde konuştu.

-“Bizim vizyonumuz bağımsız, özgür, hür KKTC devleti”

“Bizim vizyonumuz bağımsız, özgür, hür KKTC devleti…” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC devletinin tanınma yolunda atacağı önemli adımlarla sesinin daha gür ve etkili bir şekilde bütün dünyaya duyurulması için TAK’ın güçlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

TAK çalışanlarını tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, fedakarlık gerektiren bu mesleğin severek yapılabileceğini ifade etti. TAK’ın kuruluşunun yıl dönümünü kutlayan Cumhurbaşkanı Tatar, TAK’ın kurucuları ve gelmiş geçmiş tüm yöneticileri minnet ve saygıyla anarak, ekibe başarılar diledi.