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Tatar: "TAK'a haber ulaştıysa, her yere ulaştı demektir"

Cumhurbaşkanı Tatar Türk Ajansı Kıbrıs’ı ziyaret etti

05 Ekim 2021 Salı 13:45
Tatar: "TAK'a haber ulaştıysa, her yere ulaştı demektir"

Cumhurbaşkanı Tatar’ı, TAK Yönetim Kurulu Başkanı Aydın Akkurt, TAK Müdürü Fehmi Gürdallı, Dış Haberler Amiri Hasan Öksüz karşıladı. Cumhurbaşkanı Tatar, binayı gezip personelle sohbet etti ve ziyaret anısına fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’nin ve Kıbrıs Türk halkının sesi olan Türk Ajansı Kıbrıs’a sahip çıkmanın ve gelişen teknolojiye göre geliştirilmesinin önemine vurgu yaptı.

Tatar, TAK’ın, ülkedeki olayları takip edip hızlı haber yapması yanında dünyadaki ve Güney’deki gündemi de takip edip Kıbrıs Türk kamuoyu ile paylaşmasının değerli olduğunu ifade etti.

Kurumun küçümsenecek bir hizmet vermediğini, güçlü personel ve altyapısıyla hızlı şekilde haberleri servis ettiğini ifade eden Tatar, “TAK’a haber ulaştıysa her yere haber ulaştı demektir. Bu son derece önemlidir” dedi.

TAK’ın tarihi bir kurum olduğunu ve güçlendirilmesinin önemli olduğunu ifade eden Tatar, Medya iletişim kanalları geliştikçe TAK’a kamuoyuna doğru ve hızlı haber verme bakımından büyük görev düştüğünü işaret etti.

TAK’ı çalışmalarından ötürü tebrik eden Tatar, TAK’ın tecrübeli personelinin yanına genç personelin de alınmasıyla geliştirilmesi ve Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurması ve ülkeye hizmet için önemli olduğunu söyledi.

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TAK’ın bina sıkıntısı olduğunu bildiğini ifade eden Tatar, ileriki dönemde bu sıkıntıların giderilmesi için adımlar atılacağına inanç belirtti.

TAK’ın her zaman yanlarında olduğunu ifade eden Tatar, her haberlik olayda “TAK orada mıydı, geldi mi” diye sorulduğunu belirterek, TAK’ın her yerde olamayacağını ancak her zaman önemli olduğunu vurguladı.  Cumhurbaşkanı Tatar, TAK’ın yetişemediği yerdeki bir etkinliğin haberinin TAK’a ulaştırılmasıyla haberin geniş bir yelpazeye yayıldığını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar, Tatar, TAK’ın bugünlere gelmesinde hizmetleri geçen merhum Sait Terzioğlu ile merhum Kemal Aşık’ın yanısıra, yıllarca hizmet veren eski müdürlerden Emir Ersoy ve Perihan Aziz ile personele de teşekkür etti.

GÜRDALLI: MEDYADAKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜME AYAK UYDURMAYA ÇABASINDAYIZ

TAK Müdürü Fehmi Gürdallı da, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın kurumu ziyaretinin kendilerini onurlandırdığını kaydetti ve TAK’a gösterdiği ilgiden dolayı Tatar’a teşekkür etti.  

Gürdallı, TAK’ın 1973’ten beridir Kıbrıs Türk halkının sesini dünyaya duyurduğunu ifade ederek, TAK’ın medyada yaşanan dönüşüm ve değişimi yakalamak için çalıştığına işaret etti.

Özellikle sosyal medyayla birlikte haber konusunda dezenformasyonun da arttığına dikkat çeken Gürdallı, TAK gibi kurumlara bu dezenformasyonu önlemek ve doğru hızlı haber almak için ihtiyaç olduğunu vurguladı.

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Son Güncelleme: 05.10.2021 14:43
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