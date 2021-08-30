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Tatar: “Suriye kaynaklı petrol sızıntısı konusunda gelişmeleri izliyoruz”

30 Ağustos 2021 Pazartesi 20:15
Tatar: “Suriye kaynaklı petrol sızıntısı konusunda gelişmeleri izliyoruz”

“TURİZM VE ÇEVRE BAKANI ATAOĞLU GÖÜŞTÜM TÜRKİYE İLE İSTİŞARE İÇİNDEYİZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Suriye kaynaklı petrol sızıntısının Kıbrıs’ın Karpaz kıyısına doğru ilerlediği haberleri üzerine gelişmeleri yakından izlediklerini söyledi.

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Tatar, TAK’a yaptığı açıklamada, Türkiye Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'la görüştüğünü, TC Lefkoşa Büyükelçiliği'nin de devrede olduğunu ve ne yapılması gerekirse yapılacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu ile görüştüğünü, konuıyla ilgili istişare içinde olduklarını belirtti.

Denizdeki petrol sızıntısının Kıbrıs’a ulaşıp ulaşmayacağının rüzgarın durumuna bağlı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, gerekenlerin yapılacağını kaydetti.

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Son Güncelleme: 30.08.2021 23:32
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