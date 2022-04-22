Tatar-Sucuoğlu görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Tatar, dün Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi bugün ise Cumhuriyetçi Türk Partisi yetkilileriyle görüşmeler yapmıştı.
22 Nisan 2022 Cuma 14:00
Son Güncelleme: 22.04.2022 16:16
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yeni hükümetin oluşumuna ilişkin değerlendirmede bulunmak üzere Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı, Başbakan Faiz Sucuoğlu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Tatar, dün Halkın Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi bugün ise Cumhuriyetçi Türk Partisi yetkilileriyle görüşmeler yapmıştı.