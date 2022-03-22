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Tatar: “Su başta olmak üzere tüm doğal kaynakların bilinçli kullanımı konusunda halkın sorumlulukla davranmaya devam edeceğine inanıyorum”

CUMHURBAŞKANI TATAR’IN DÜNYA SU GÜNÜ NEDENİYLE MESAJ YAYIMLADI 

22 Mart 2022 Salı 16:15
Tatar: “Su başta olmak üzere tüm doğal kaynakların bilinçli kullanımı konusunda halkın sorumlulukla davranmaya devam edeceğine inanıyorum”

“SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İLKESİYLE HER ALANDA GELİŞİMİMİZ, EKOLOJİK ÇEŞİTLİLİK VE DOĞAL KAYNAKLAR KORUNARAK SÜRECEKTİR”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, su başta olmak üzere tüm doğal kaynakların bilinçli kullanımı konusunda halkın sorumlulukla davranmaya devam edeceğine inanç belirterek, bugün yaşanan dünyayı gelecek nesillere koruyarak devretmekle sorumlu olunduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, doğal, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle, dünyanın en güzel ülkelerinden biri olan KKTC’nin doğal güzelliklerin korunarak gelecek nesillere aktarılmasına yönelik atılan adımlara, dün ve bugün olduğu gibi gelecekte de büyük bir kararlılıkla devam edileceğini belirterek, sürdürülebilir kalkınma ilkesiyle her alanda gelişim, ekolojik çeşitlilik ve doğal kaynakların korunarak süreceğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 22 Mart Dünya Su Günü nedeniyle yayımladığı mesajda şu ifadelere yer verdi:

“22 Mart 1993 tarihinde, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu tarafından alınan kararla tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de 22 Mart tarihini Dünya Su Günü olarak kutlayarak suyun insan yaşamı ve doğal yaşam döngüsündeki önemine dikkat çekiyoruz.

Ne yazık ki son yarım yüzyılda artan dünya nüfusuna bağlı olarak ortaya çıkan enerji ve gıda ihtiyacı, azalan orman alanları, su ve gıdaya oluşan yoğun talep ve değişen tüketim alışkanlıklarına ek olarak doğal kaynakların bilinçsiz tüketimi nedeniyle dünyamızda su sıkıntısı her geçen gün daha da büyümektedir.

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“844 MİLYON İNSAN, İÇME SUYU HİZMETİNE ERİŞEMİYOR”

Mart 2021’de küresel ölçekte toplanan verilere göre Dünya'da 80 ülke, su sıkıntısı çekiyor. 844 milyon insan, içme suyu hizmetine erişemiyor.

Dünya nüfusunun dörtte birinden fazlası olan 2,1 milyar insan temiz suya ulaşamıyor.

4 milyar insan, yılda en az bir ay, şiddetli su kıtlığı yaşıyor. Hal böyle iken, ne kadar acıdır ki su israfı yılda 20 milyar metreküp gibi bir rakama ulaşıyor.

Resmi verilerin, ülkemizin yer aldığı bölge başta olmak üzere dünyanın çeşitli coğrafyalarında yaşanan su kıtlığını gözler önüne serdiği koşullarda Dünya Su Günü’nü kutlarken, Türkiye ve KKTC arasında ‘Asrın Projesi’ olarak tanımlanan Su Temin Projesi’nin KKTC’nin geleceğe güvenle bakabilmesinin, tarımdan turizme, sanayiden eğitime her alanda gelişiminin teminatı olduğunu bir kere daha idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Her alanda gelişimin önünü açacak Asrın Projesi, özellikle tarım ve tarıma bağlı yan sektörlerin rekabet edebilirliğini ve üretim potansiyelini azami ölçeklere çekecektir.

Erkenci iklime sahip ülkemizde niş tarım ürünlerinin ve ikinci hasat yapabilecek ürünlerin gelecekte üretilmesine yönelik önemli potansiyelleri yaratmamıza sebebiyet verecek Asrın Projesi ile Kuzey Kıbrıs’ın 50 yıl boyunca kullanma ve içme suyu ihtiyacı karşılanacak, yerel kaynakların korunması da sağlanacaktır.”

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Son Güncelleme: 22.03.2022 16:27
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