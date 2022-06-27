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Tatar, Stewart’ı Kabul Etti

27 Haziran 2022 Pazartesi 19:00
Tatar, Stewart’ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar,  BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart’ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı’nda yer alan, 15:00’de başlayan ve yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Cumhurbaşkanlığı Özel Temsilcisi Ergün Olgun da hazır bulundu.

Görüşme sonrasında  Olgun ve Stewart basına açıklama yaptılar.

Olgun, Stewart’la yaptıkları görüşmede egemen eşitliğin önemini; güven açısından ise Kıbrıslı Türklere eşit bir taraf olarak gerekli saygının gösterilmesi ve ayrıca izolasyonların kaldırılması gereğini vurguladıklarını söyledi.

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, adanın iki yarısı arasında daha güçlü ekonomik,  sosyal  ve benzeri bağlar inşa etmenin gerektiğini kaydetti ve “Daha güçlü bağlar inşa etmek güveni de artıracaktır ve güven şu anda adanın iki yarısı arasında eksik olan ve Kıbrıs konusunda ileriye gidilmesini sağlayacak  en önemli unsurdur” diye konuştu.

-Stewart: “Bir dizi konuyu ele aldık”

BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve BM Kıbrıs Barış Gücü Misyon Şefi Colin Stewart, Cumhurbaşkanı Tatar’la yaptıkları görüşmede bir dizi konuyu ele aldıklarını kaydetti.

Stewart, yaşanan yangın felaketinden dolayı Kıbrıslı Türkler’e desteğini ilettiğini ve yangının söndürülmesine katkı koyan Kıbrıs Rum Yönetimi  de dahil uluslararası topluluk üyelerine yönelik takdir ve beğenisini ifade ettiğini söyledi.

Stewart, yangının söndürülmesine Kıbrıslı Rumlar’ın da katkı koymasının, böyle bir felaket yaşandığı zaman Kıbrıslıların ortaya koyduğu dayanışmanın bir göstergesi olduğunu da söyledi.

Bir soru üzerine adanın iki yarısı arasında daha güçlü ekonomik,  sosyal  ve benzeri bağlar inşa etmenin gerekliliğini konuştuklarını söyledi; bu konuyu sabah Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’le gerçekleştirdiği görüşmede de ifade ettiğini belirtti ve “Daha güçlü bağlar inşa etmek güveni de artıracaktır ve güven şu anda adanın iki yarısı arasında eksik olan ve Kıbrıs konusunda ileriye gidilmesini sağlayacak  en önemli unsurdur” diye konuştu.

-Stewart: “Yaptığımız her şey ortak bir zemin inşa etmeye yöneliktir”

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Adada bir çözüm için egemen eşitlik unsuruna hazırlayacağı raporda yer verip vermeyeceğinin sorulması üzerine ise Stewart, BM Genel Sekreteri’nin ilerleme sağlayacak bir yol bulunması gerektiğine inandığını kaydetti; şu an iki taraf arasında ortak bir zemin olmadığını ifade etti ve “yaptığımız her şey ortak bir zemin inşa etmeye yöneliktir” dedi.

“Kayıplar konusu güvensizlik yaratan, ileriye gidilmesini engelleyen bir unsur”

Bir başka soru üzerine ise BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Stewart, adanın her iki tarafında da insanların geçmişten bugüne uzanan yaraları olduğunu, Kayıp Şahıslar Komitesi’nin bunlarla ilgili çalışmalar sürdürdüğünü ve kayıplar konusunun da güvensizlik yaratan ve ileriye doğru gidilmesini engelleyen bir unsur olduğunu kaydetti.

Olgun: “Eşit taraf olarak saygı ve izolasyonların kaldırılması…”

Cumhurbaşkanlığı Danışmanı Ergün Olgun da Stewart’la yaptıkları görüşmede egemen eşitliğin önemini; güven açısından ise Kıbrıslı Türklere eşit bir taraf olarak gerekli saygının gösterilmesi ve ayrıca izolasyonların kaldırılması gereğini vurguladıklarını söyledi.

Olgun, BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Collin Stewart’ın New York’a giderek, Güvenlik Konseyi'nin Kıbrıs konusundaki 6 aylık dönem raporunun görüşüleceği toplantıya katılacağını, bir rapor sunacağını anlattı.

Raporun kendileri için önemli olduğunu dile getiren Olgun, “Birleşmiş Milletlerin görevi Kıbrıs'ta iki tarafın kabul edeceği bir uzlaşı sağlamak. Dolayısıyla bu uzlaşının gerçekleşebilmesi için biraz önce Stewart’ın da bahsettiği gibi şu anda bir ortak zemin yok. Taraflar arasında bu ortak zeminin hazırlanması için yapılması gerekenler var. Kıbrıs'ta sürdürülebilir bir uzlaşının sağlanabilmesi için ortak zemin ancak tarafların iki eşit tarafın denkliğiyle sağlanabilir” diye konuştu.

Karşılarında Kıbrıs Cumhuriyeti'ni işgal etmiş ve orada bütün adanın tek temsilcisi olduğunu iddia eden bir Rum devleti olduğunu belirten Olgun, “Denklik ancak iki devlet arasındaki bir anlaşmayla mümkün olabilir. Yani taraflardan biri devlet olur, bir tanesi statüsüz kalırsa bu Kıbrıs'ta uzlaşı şartlarının oluşmasına yardımcı olmaz, bir denkliğin sağlanabilmesi için taraflardan birinin statüsüne diğer tarafın da sahip olması gerekir” dedi.

Olgun, Stewart’a  Kıbrıs'ta ortak zeminin oluşabilmesi ve sürdürülebilir bir anlaşma için tarafların denkliğinin sağlanması, bunun da ancak tarafların egemen eşitliklerinin ve eşit uluslararası statülerinin teyidiyle mümkün olabileceğini anlattıklarını kaydetti.

-Olgun: “Taraflar arasında ciddi bir güven eksikliği var”

Taraflar arasında ciddi bir güven eksikliği olduğunu ve 2 taraf arasında güven tesis etmek gerektiğini de kaydeden Olgun, güven tesis etmenin gereklerinin yerine getirilmesi gerektiğini vurguladı ve şunları kaydetti:

“Şimdi güven nasıl tesis edilecek? Eğer siz taraflardan birinin statüsünü reddederseniz  güven doğmaz. Güven ancak karşılıklı saygıyla mümkün olabilir. Biz Rum tarafının haklarını inkar etmiyoruz. Onlar Kıbrıs'ta eşit bir taraf, devletleri var. Ancak onların da kendilerinin devlet hakkı olduğuna göre, Kıbrıslı Türklerin de bir devlet hakkı olduğunu teslim etmesi lazım. Güven bu şekilde doğar. Ayrıca Kıbrıslı Türklere eğer siz 1001 türlü sınırlama izolasyon uygularsanız, ambargolar altında tutarsanız, bu ciddi şekilde güveni sarsar ve bunun ortadan kalkabilmesi için yani güvenin tesis edilebilmesi için izolasyonların kaldırılması, bunun da ciddi şekilde güvenin tesisine yardımcı olabileceğini söyledik”.

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Son Güncelleme: 28.06.2022 00:32
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