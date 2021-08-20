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Tatar: “St Hilarion’un batı cephesindeki yangına erken müdahale edildi, bir facia önlenmiş oldu“

20 Ağustos 2021 Cuma 17:15
Tatar: “St Hilarion’un batı cephesindeki yangına erken müdahale edildi, bir facia önlenmiş oldu“

CUMHURBAŞKANI TATAR: YÜKSEK YANGIN RİSKİNE KARŞI TÜM BİRİMLER TEYAKKUZDA OLMALI, VATANDAŞLAR DA SORUMLU DAVRANMALI

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bu sabah St. Hilarion Kalesinin batı cephesinde başlayan yangının kısa sürede müdahale ederek söndürüldüğünü belirtti.

Bölgedeki Kolordu komutanının kendisini bilgilendirdiğini kaydeden Tatar, alevlerin askerler tarafından erken farkedilmesi sebebiyle askerler, orman dairesi ve itfaiyenin hızlı müdahalesiyle büyük bir yangının önüne geçildiğini kaydetti.

Kendisine bilgi veren Kolordu komutanının “yarım saat sonra müdahale edilseydi, her şey için çok geç kalınabilirdi”  şeklindeki sözlerini de aktaran Tatar, çabalarından dolayı Kolordu komutanına ve alevleri farkeden gözcülere teşekkür ederek bir facianın engellendiğine vurgu yaptı.

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Türkiye’deki, Yunanistan’daki ve Karşıyaka’daki yangın olaylarını hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, gözetleme yapanların ve Orman Dairesi çalışanlarının her an teyakkuzda olması gerektiğini ifade etti.

KKTC’den Sivil Savunma, Orman Dairesi ve İtfaiye ekiplerinin Türkiye’deki yangın söndürme çalışmalarına katıldığında hatırlatan Cumhurbaşkanı Tatar, bu ekiplere, gösterdikleri üstün çabalardan dolayı teşekkür etti.

Türkiye'ye yangınlarla mücadele için ekip gönderilerek kamuoyuna duygusal bir mesaj verildiğini aktaran Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, yaşanan mağduriyetlerin giderilmesi ve yaraların sarılmasına katkı koymak amacıyla Başbakan Ersan Saner’le bağış kampanyası başlattıklarını söyledi.

Yılın en sıcak günlerinin yaşandığını bildiren Tatar, yangın tehlikesinin yüksek olduğuna işaret etti ve her an her yerde büyük bir yangın çıkma riskinin bulunduğunu kaydetti.

Aşırı sıcaklar geçene dek tüm birimlerin teyakkuzda olması gerektiğini vurgulayan Tatar, öncelikli hedefin yangın çıkmaması, çıkarsa da çok kısa sürede söndürülmesi olduğunu bildirdi.

Vatandaşların sorumluluğuna da işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, yol kenarlarına izmarit, ormanlara cam atılmaması uyarısı yaptı. Tatar, piknik tapmanın ve ateş yakmanın yasaklandığını da hatırlatarak ülke ormanlarını korumanın herkesin görevi olduğunu belirtti

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Son Güncelleme: 20.08.2021 17:30
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