Tatar: “Sporun hiçbir engele takılmaması gerekir”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, “KKTC adına bütün dünyaya verilen bir mesaj vardır, o da şudur; sporun hiçbir engele takılmaması gerekir” dedi.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Hacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kuriş ve heyetini kabul etti.

TATAR

Kabuldeki konuşmasında, kendisine yapılan anlamlı ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, yapılan çalışmaların uluslararası boyutuyla ilgi gördüğünü belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti’nden ve farklı ülkelerden yüzücülerin, uluslararası arenalarda düzenlenen yarışlara katıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, yüzme sporunun barışa ve kardeşliğe verilen bir mesaj olduğunu kaydetti.

Uluslararası yarışların sürmesi temennisinde bulunarak, bütün sporculara teşekkür eden Cumhurbaşkanı Tatar, “KKTC adına bütün dünyaya verilen bir mesaj vardır, o da şudur; sporun hiçbir engele takılmaması gerekir” dedi.



Cumhurbaşkanı Tatar, KKTC’de çok başarılı yüzücüler olduğunu ifade ederek, sporcuların katılabileceği ve uluslararası etkinliklerde yer alabileceği projelerin olduğunu vurguladı.Doğu Akdeniz’deki barış ve huzurun önemine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Tatar, böyle etkinliklerle dünyaya barış mesajı verildiğini belirterek, bütün sporculara başarılar diledi ve organizasyonlarda emeği geçenlere teşekkür etti.KURİŞHacettepe Üniversitesi Gençlik ve Spor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Kuriş de konuşmasında, kabulden dolayı Cumhurbaşkanı Tatar’a teşekkür etti.Geçen yıl 1 Eylül’de Türkiye Cumhuriyeti ile KKTC arasında çift yönlü yüzülen ve Akdeniz Barış Parkuru olarak adlandırılan organizasyonun, bu yıl 4’üncüsünün yapılacağını dile getiren Kuriş, Akdeniz Barış Parkuru’nun, Akdeniz’de barış içinde yüzülebildiğini göstermek ve KKTC’nin tanıtılmasını amaçlayan bir proje olduğunu belirtti.Kabulde, Cumhurbaşkanlığı Spor Danışmanı Sertaç Bozatlı da hazır bulundu.