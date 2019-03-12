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Tatar: “Son görevimizi layıkıyla yapacağız”

Tatar: “Son görevimizi layıkıyla yapacağız”

12 Mart 2019 Salı 18:29
Tatar: “Son görevimizi layıkıyla yapacağız”

UBP ESKİ GENEL BAŞKANLARINDAN VE BAŞBAKANLARDAN İRSEN KÜÇÜK YARIN TOPRAĞA VERİLİYOR... TATAR: “SON GÖREVİMİZİ LAYIKIYLA YAPACAĞIZ”

Ulusal Birlik Partisi (UBP) eski Genel Başkanlarından ve Başbakanlardan İrsen Küçük yarın düzenlenecek törenlerle toprağa veriliyor.

UBP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Küçük için ilk tören yarın, yıllarca hizmet verdiği Sarayönü’nde bulunan UBP Lefkoşa İlçe Binası önünde saat 09.30’da düzenlenecek.

UBP Genel Başkanı Ersin Tatar buradaki törende bir konuşma yaparak, Küçük’ün ülke ve partiye hizmetlerine değinecek.

Küçük için saat 10.30’da da Cumhuriyet Meclisi’nde Devlet Töreni düzenlenecek.

Bu iki törenin ardından Küçük’ün naaşı İsmail Safa Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından Lefkoşa Kabristanlığı’nda toprağa verilecek.

TATAR’IN AÇIKLAMASI

Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ersin Tatar, İrsen Küçük’ün gerek ülkeye gerekse UBP’ye bir çok hizmetler verdiğini belirtti ve “Küçük’e son görevimizi layıkıyla yapacağız. Başta UBP’liler olmak üzere herkesi cenaze törenlerine katılmaya davet ediyorum” dedi.

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