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Tatar: “Sizlere destek vermek bizlerin görevi… desteğimiz sürecek”

17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:45
Tatar: “Sizlere destek vermek bizlerin görevi… desteğimiz sürecek”
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TATAR:  “SİZLERE DESTEK VERMEK BİZLERİN GÖREVİ… DESTEĞİMİZ SÜRECEK”
Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 12 yaşından beri “Güzel Sanatlarda Olağanüstü Yetenekli Çocukların Devlet Tarafından Yetiştirilmeleri Yasası” kapsamında Amerika Birleşik Devletleri’nde eğitimini sürdüren Kıbrıslı Türk genç piyanist Görsev Tepe’yi kabul ederek görüştü.
“GÜVEN DUYUYORUM…”
Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı’nın eşi Sibel Tatar’ın da yer aldığı kabulde yaptığı konuşmada Tatar, Görsev Tepe’nin genç yaşına rağmen, önemli organizasyonlarda büyük başarılar elde ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni tanıttığını ifade etti ve KKTC’nin bağrından çıkan Görsev Tepe gibi önemli sanatçıların varlığının ilerisi için kendisine güven verdiğini vurguladı.
Görsev Tepe gibi uluslararası çapta büyük başarılar elde eden gençlere bugüne kadar büyük destekleri olduğunu, gelecekte de verdikleri desteğin devam edeceğini kaydeden Tatar, Görsev Tepe’nin kariyerinde daha nice başarılara imza atacağına inanç belirtti.
Yetenek kadar disiplinli bir şekilde çalışmanın öneminin de altını çizen Tatar, Görsev Tepe’nin yeteneği kadar çalışkanlığıyla da örnek olduğunu söyleyerek genç sanatçı ve destek olan ailesini tebrik etti.

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“KKTC, SİZLER GİBİ GENÇLERİN SAYESİNDE HAK ETTİĞİ YERE GELECEKTİR”
KKTC’nin geleceği için, uluslararası platformlarda önemli mücadeleler verildiğini belirten Tatar, bu mücadelenin sanat boyutu olduğunu da ifade ederek “Sizlerin yanında olmak bizim görevimizdir. Gençlerimize çok önem veriyoruz… Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, inanıyorum ki, sizler gibi gençlerin sayesinde hak ettiği yere gelecektir” dedi.
“BİZLERİ BAŞARIYLA TEMSİL ETMENİZ OLDUKÇA ÖNEMLİDİR”
Büyük fedakarlıklarla kurulan KKTC’nin temsiliyetinin Görsev Tepe gibi sanatçılar sayesinde başarıyla gerçekleştiğini kaydeden Tatar, “Sizlerin başarıyla bizi temsil ediyor olmanız oldukça önemlidir” dedi.
TEPE: “VERDİĞİNİZ BÜYÜK DESTEKTEN ÖTÜRÜ ÇOK MUTLUYUM”
Görsev Tepe de, yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Tatar’ın verdiği destekten duyduğu mutluluğu dile getirerek, verilen desteğin ilham kaynağı olduğunu belirtti. 
KKTC’yi yurt dışında en iyi şekilde temsil edilmesi için Tatar’ın kendilerine verdiği büyük destek nedeniyle teşekkür eden Tepe, KKTC’yi yurt dışında tanıtırken aynı zamanda müziğini yaşatmanın en büyük hedefi olduğunu vurguladı

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Son Güncelleme: 17.05.2021 19:58
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