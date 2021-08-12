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Tatar: “Siyaseten güçlü bir devlet için güçlü bir ekonomik yapı, refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmak önemli”

12 Ağustos 2021 Perşembe 15:00
Tatar: “Siyaseten güçlü bir devlet için güçlü bir ekonomik yapı, refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmak önemli”

BAŞBAKAN SANER: “ÜLKENİN KALKINMASI İÇİN YAPILMASI GEREKEN NE VARSA YAPMA KARARLILIĞINDAYIZ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ekonomik olarak güçlenmesinin daha fazla yatırımdan geçtiğini belirterek, devletin yatırımcının önünü açmak için gereken çabayı ortaya koymasından yana olduğunu söyledi.

Tatar, siyaseten güçlü bir devlet için güçlü bir ekonomik yapı, refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmanın büyük önem taşıdığını vurguladı.

Başbakan Ersan Saner de, hükümet olarak, Cumhurbaşkanı ile tam bir uyum içinde, ülkenin kalkınması için yapılması gereken ne varsa yapma kararlılığında olduklarını kaydetti.

CUMHURBAŞKANI VE BAŞBAKAN’DAN DESTEK İSTENDİ

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tatar, Başbakan Saner ile gerçekleştirdiği haftalık olağan görüşmesi sırasında, İskele bölgesinde ortak konut yatırımları olan Döveç, Noyanlar, Recaioğlu ve Tunalı gruplarının yetkililerini kabul etti.

Four Vision Develepment adına konuşan 4 grubun yetkilileri, ülkeye toplam 100 milyon sterlin döviz girdisi sağlayacak projelerinin ileri götürülmesi için Cumhurbaşkanı ve Başbakan’dan destek istediler.

4 grup adına konuşan Burçin Döveç, belirsizliklerin giderilerek, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı’nın bir an önce çıkmasını, yabancıların mal edinmesi ile ilgili düzenlemelerle, güncelliğini yitiren askeri yasak bölgelerin sınırlarının yeniden belirlenmesini talep ettiklerini kaydetti.

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TATAR

Cumhurbaşkanı Tatar da yaptığı açıklamada, Başbakan Ersan Saner ile birlikte yatırımcıları görmek istediğini belirterek, KKTC’nin ekonomik olarak güçlenmesinin daha fazla yatırımdan geçtiğini, devletin yatırımcının önünü açmak için gereken çabayı ortaya koymasından yana olduğunu söyledi.

Siyaseten güçlü bir devlet için, güçlü bir ekonomik yapı, refah seviyesi yüksek bir toplum yaratmanın büyük önem taşıdığını vurgulayan Cumhurbaşkanı Tatar, şunları kaydetti:

“Sayın Başbakan mimar olması dolayısıyla da emlak sektörünü iyi biliyor. Ulusal Birlik Partisi’nde imar konuları ile ilgili komitenin başkanlığını yaptı, daha önce Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı görevinde bulundu. Dolayısıyla konulara vakıftır. Ben de vatandaşla, yatırımcıyla ilgili konuları yakından takip ediyorum. Siz yatırımcılar olarak gereken çalışmaları yapıp, bizlere iletiniz. Cumhurbaşkanlığı olarak biz ve hükümet bu istemlerinizi mutlakla değerlendirecek ve sizlere destek olmaya çalışacağız. Ben Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin geleceğinin parlak olduğunu söylerken, ülkemizin potansiyeline, yatırımcımızın vizyonuna inanıyor, güveniyorum. Mutlaka başaracağız.”

SANER

Başbakan Ersan Saner de, hükümet olarak Cumhurbaşkanı ile tam bir uyum içinde ülkenin kalkınması için yapılması gereken ne varsa yapma kararlılığında olduklarını kaydetti.

Başbakan Saner, Gazimağusa, Yeniboğaziçi, İskele İmar Planı ile ilgili çalışmaların Kapalı Maraş’ın açılması da göz önünde bulundurularak, ilerletilmekte olduğunu, yakında bir sonuca ulaşılmasının hedeflendiğini belirtti.

Ülke savunmasını zafiyete uğratmayacak şekilde askeri yasak bölgelerin genişliğinin güncellenmesinin ilgili makamlarla ele alınacağını ifade eden Saner, yabancıların mal edinmeleri ile ilgili olarak da önerilenleri de dikkate alarak, bir çalışma içine gireceklerini kaydetti.

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Son Güncelleme: 13.08.2021 12:16
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