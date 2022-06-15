Tatar: “Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış en disiplinli kurumlardan biridir”

Tatar terhis törenine katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış en disiplinli kurumlardan biri olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Sivil Savunma Halk Örgütü mükellefi olarak görev yapan ve yaş haddinden görev süresi sona erenlere plaket takdiminin yapıldığı Lefkoşa Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı'ndaki terhis törenine katıldı.

-Tatar

Cumhurbaşkanı Tatar, törende yaptığı konuşmada, böylesi anlamlı bir gecede bulunmaktan dolayı duyduğu mutluluğu ifade ederek, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı’nın, Kıbrıs Türk halkının bağrından çıkmış en disiplinli kurumlardan biri olduğunu belirtti.

KKTC’nin kurumsal yapısına, kadrolu personelin ve halk örgütü mükelleflerinin büyük hizmetler verdiğini söyleyerek, tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığının milli savunma yanında, sivil savunma anlamında da Kıbrıs Türk halkının güvenliği için önem taşıdığını dile getirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, halka güven veren bir yapıya ulaşan Sivil Savunma Teşkilatı yetkililerini kutlayarak, halk mükelleflerini de hizmetlerinden dolayı tebrik etti ve plaket takdiminde bulundu.