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Tatar: “Sesimiz ve gücümüz oldu“

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti (TC) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BM Genel Kurul çalışmalarının ilk gününde yaptığı konuşmaya işaret ederek, “Sesimiz ve gücümüz oldu” dedi. 

22 Eylül 2021 Çarşamba 12:00
Tatar: “Sesimiz ve gücümüz oldu“

TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarını değerlendiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Cumhurbaşkanı Erdoğan sesimiz ve gücümüz oldu” diyerek, Kıbrıs Türk halkının, başta BM olmak üzere uluslararası alanda hak ettiği eşit söz hakkına saygı duyulmasını beklediğini vurguladı.
Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Erdoğan’ın konuşmasında, Kıbrıs meselesinde adil, kalıcı, sürdürülebilir çözümün ancak sonuç odaklı, gerçekçi bir yaklaşımla mümkün olacağı, BM’nin eşit olarak kabul ettiği adadaki iki halktan birinin BM’ye hitap edebilirken, diğer liderin bu platformda sesini duyuramamasının adil olmadığını söylediğine işaret edildi.
TATAR: “KIBRIS TÜRK HALKI, ULUSLARARASI ALANDA HAK ETTİĞİ EŞİT SÖZ HAKKINA SAYGI DUYULMASINI BEKLİYOR”
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından sonra görüşlerine başvurulan Cumhurbaşkanı Tatar, Erdoğan’ın Kıbrıs Türkü’nün görüşlerine ve yeni politikasına güçlü destek veren konuşmasından büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, şunları kaydetti: 
“Bilindiği gibi, Kıbrıs Türkü 1963’ten bu yana uluslararası alanda eşit muamele ve söz hakkından mahrum bırakılmış bir halktır. Bir yandan uluslararası alanda mağdur edilmeye devam ederken diğer yandan da görüşlerini ifade etme hakkı ya ciddi olarak kısıtlanmış veya tamamen elinden alınmıştır. Kıbrıs’ın iki eşit sahibinden biri ve Kıbrıs sorununa taraf olan iki eşit halktan biri olarak Kıbrıs Türk halkı, başta BM olmak üzere uluslararası alanda hak ettiği eşit söz hakkına saygı duyulmasını beklemektedir.”
BM Genel Kurulu’nda konuşacak olan Rum lider Anastasiadis’in hiç şüphesiz yine Kıbrıs Türk tarafı ve Türkiye aleyhine bilinen görüşlerini ve propagandasını tekrarlayacağını ifade eden Tatar, şöyle devam etti: 

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“Basına düşen haberlerden de bunu görüp anlamak mümkündür. Hak ve adalet bize de aynı platformda yani BM Genel Kurulu’nda ve BM’nin diğer organlarında eşit söz hakkı verilmesini gerektirir. Sayın Erdoğan uluslararası topluma bu konuda çağrı yapmakla bizim sesimiz ve bizim gücümüz olmuştur. Kendisine teşekkür ediyoruz.”
Rusya Federasyonu’nun BM nezdinde daimi temsilciliği ile yapılan görüşmede, Kıbrıs Türk tarafının tutum ve pozisyonunun anlatıldığını ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, önümüzdeki günlerde yapılacak temaslarda da bu görüş ve düşünceleri anlatmaya devam edeceklerini kaydetti. 
“BİZ, KIBRIS’TA, HAKKIMIZDAN FAZLASINI İSTEMİYORUZ”
“Biz, Kıbrıs’ta, hakkımızdan fazlasını istemiyoruz” vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, şöyle konuştu: 
“Sayın Erdoğan’ın da dillendirdiği gibi, egemen eşitlik ve eşit uluslararası statü talebimize uluslararası toplumun açık fikirlilikle yaklaşmasını ve Kıbrıs’ta 1963-64’ten sonra bozulan dengenin yeniden tesis edilmesine yardımcı olmalarını bekliyoruz. Sayın Erdoğan’ın değindiği bir diğer konu olan Doğu Akdeniz’deki gelişmeler bağlamında, başta Türk-Yunan dengesi olmak üzere, bölgedeki dengelerin korunması bu bölgede en uzun sahili bulunan Türkiye’nin meşru hak ve çıkarlarına sözde ve özde saygı gösterilmesiyle mümkündür.”
 

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Son Güncelleme: 22.09.2021 16:36
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