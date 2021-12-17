Tatar, Serakıncı ve ailesini ziyaret etti

Cumhurbaşkanlığından verilen bilgiye göre, ziyarette yaptığı konuşmada, Eşber Serakıncı’nın, ömrünü Kıbrıs davasına adamış çok değerli bir mücahit ve siyaset insanı olduğunu belirtti ve Serakıncı’ya ortaya koyduğu mücadele ve devlete yapmış olduğu hizmetlerin bir nişanesi olarak madalya takdim etti.

Anavatan Türkiye ile tam bir fikir ve eylem birlikteliği içerisinde, Kıbrıs Türk halkının egemenliğinin kabul edilmesi mücadelesi verdiklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar; tek egemenliğin olduğu federasyonun, Kıbrıslı Türkleri azınlığa düşürerek Türkiye’yi adadan uzaklaştıracak büyük bir oyun ve bencil bir siyasetin ürünü olduğunu ve birkaç anayasa değişikliğiyle federasyon kisvesi altında Kıbrıs Cumhuriyeti’nin devamının Rum tarafınca arzu edildiğinin altını çizdi. Egemen eşit iki devletin iş birliğine dayalı bir çözüm için uğraş verdiklerini belirten Cumhurbaşkanı Tatar, 1974 öncesine dönülmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda Eşber Serakıncı’ya minnetlerini sunarak Serakıncı’nın KKTC’ye yaptığı hizmetlerin asla unutulmayacağını dile getirdi.

SERAKINCI, ERENKÖY DİRENİŞİ VE 1974 MUTLU BARIŞ HAREKÂTI’NDA YAŞADIKLARINI, SİYASİ YAŞAMINDA ELDE ETTİĞİ DENEYİMLERİNİ CUMHURBAŞKANI TATAR İLE PAYLAŞTI

Erenköy’deki mücahitlik anılarını, 1974 Mutlu Barış Harekâtı’nda yaşadıklarını ve daha sonraki yıllarda siyasi yaşamında elde ettiği deneyimlerini Cumhurbaşkanı Tatar ile paylaşan Eşber Serakıncı ise Kıbrıslı Türklerin milli mücadele yıllarında yaşadıklarının asla unutulamayacağını kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tatar’ın ziyaretinden duyduğu mutluluğu ifade eden Serakıncı, Cumhurbaşkanı’nın Kıbrıs sorunuyla ilgili siyasetine destek verdiğini belirtti.



