Tatar : “Sel felaketinin acısını yüreğimizde hissettik”

Cumhurbaşkanlığı’ndan verilen bilgiye göre, 3 -7 Eylül tarihlerinde Ankara, Konya ve Kütahya’da düzenlenecek etkinliklere katılmak üzere bu sabah Türkiye’ye giden Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk ziyaretini Kastamonu’da sel afetinin yaşandığı Bozkurt bölgesinde kurulan Kriz Koordinasyon Merkezi’ne gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kastamonu Valisi Avni Çakır, AFAD yetkilileri ve Kıbrıs Gazileri tarafından karşılandı.

Karşılamaya müteakip AFAD merkezinde Cumhurbaşkanı Tatar’a, Türkiye İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yaşanan sel felaketi ve yürütülen çalışmalarla ilgili sunum yapıldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, burada yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi almasının ardından, krizden etkilenen bölge halkı ve esnaf ile de bir araya geldi.



“KIBRIS TÜRKÜ GELİŞMELERİ ÜZÜNTÜ İÇERİSİNDE, YÜREĞİNDE HİSSETTİ”

Bozkurt’ta yaptığı konuşmada “Bugün burada Anavatanımız Türkiye’nin tarihinde daha önce benzeri görülmemiş bir sel felaketine tanıklık etmiş halkımızın acılarını paylaşmak için bulunuyorum” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün Kastamonu’da yaşanan bu elim olayı ve sonrasındaki gelişmeleri, üzüntü içerisinde, yüreğinde hissettiğine dikkat çekti

Sel afeti nedeniyle hayatlarını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına ve ailelerine sabırlar dileyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk milletine başsağlığı diledi.

Kastamonu’nun Kıbrıs Türk halkının gönlündeki yerinin ayrı olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanı Tatar, “Modern Türkiye’nin temellerinin kılık kıyafet ve şapka inkılabının bu topraklarda atılması, Kıbrıs Türk halkının varoluş mücadelesinin son perdesi olan, 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı’ndaki önemi büyük olan, dönemin Başbakanı Merhum Bülent Ecevit’in baba ocağının Kastamonu olması, bizim için bu güzide ilimizi farklı kıldığını belirtmek isterim” şeklinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Türkü’nün varoluş mücadelesinde birçok Kastamonulunun ön saflarda yer aldığını da vurguladı.





“Sadece 1974 Kıbrıs Barış Harekatı’nda değil, Kurtuluş Savaşı’nda işgal görmediği halde vatanı için en çok şehit vermiş olması, Kurtuluş Savaşı’nın seyrini değiştiren, deniz yoluyla gelen cephaneleri kağnılarla cephelere taşıyan Kastamonu halkının, ne kadar vatansever, ne kadar milliyetçi olduğunun apaçık göstergesidir” şeklinde konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Tatar, sel afetinden etkilenen Bozkurt ilçesinde incelemelerde bulunurken kahraman Türk komandolarının ilçe merkezindeki hummalı çalışmalarına şahit olduğunu dile getirerek “Türk askeri ruhu işte budur… Nerede zor durumda bir mazlum varsa Türk askeri orada…” dedi.Cumhurbaşkanı Tatar, şahit olduğu görüntülerinin, 1960’lardaki Kıbrıs’ta yaşanılanları gözler önüne getirdiğini, Bozkurt’ta bugün yaşananları çok iyi anladığını vurguladı.



“YARALAR KISA ZAMANDA SARILACAKTIR”

“Eminim ki burada da güçlü Anavatanımız, Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir birinden kıymetli bakanlarımız, yöneticilerimiz ve en önemlisi Türkiye’nin dört bir yanından gelen yardımlar sayesinde bu felaketin yaraları kısa zamanda sarılacaktır” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, Türk milletinin kenetlendiğinde her zorluğun üstesinden geleceğine inanç belirtti.



“BİR SONRAKİ ZİYARETİMDE BURAYI ESKİSİNDEN DAHA MUTLU VE UMUTLU GÖRECEĞİME İNANIYORUM”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türk milletinin gücünü hissetmenin Kıbrıs Türk halkına bir umut ışığı olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Tatar, konuşmasının sonunda, sel felaketinden etkilenen Bozkurt ilçesini bir dahaki ziyaretinde eskisinden daha güzel, daha mutlu, daha huzurlu göreceğine inanç belirtti.



