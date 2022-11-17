banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Tatar: Şehit kanları ile çizilen bayraklarımız, halkımızın onuru ve şerefidir
Tatar: Şehit kanları ile çizilen...
Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi!
Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (17 Kasım 2022)
Döviz Kurları (17 Kasım 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (17 Kasım 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (17 Kasım...
Tüp gaza zam!
Tüp gaza zam!
banner405

Tatar: Şehit kanları ile çizilen bayraklarımız, halkımızın onuru ve şerefidir

17 Kasım 2022 Perşembe 09:38
Tatar: Şehit kanları ile çizilen bayraklarımız, halkımızın onuru ve şerefidir

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Güney Kıbrıs'taki gösterilerde KKTC bayraklarının yakılmasına çok sert tepki gösterdi.

“KKTC'nin 39'uncu kuruluş yıldönümünde  Güney Kıbrıs'ta düzenlenen gösterilerde Türk, KKTC ve Türkiye düşmanlığının doruğa tırmandığını bir kez daha gördük” diyen Cumhurbaşkanı Tatar, şu açıklamada bulundu:

“Rum Yönetimi'nin Rum Eğitim Bakanlığı'nın teşvikiyle yollara dökülen Rum gençleri ‘Girne'ye döneceğiz,  Güzelyurt, Maraş bizimdir, Kıbrıs Yunan’dır, Türkler Kıbrıs'tan dışarı’ sloganları atarken , KKTC bayrakları da yakılmıştır. Burada esas sorumlu olan  Rum gençlerinin beyinlerini Türk düşmanlığı ile yıkayan, onları ırkçı, faşist ve Türk düşmanı olarak yetiştiren Rum Yönetimi ile Rum Ortodoks kilisesidir. Başta  AKEL, DİSİ, DİKO  olmak üzere  Rum siyasi partilerinin yapmış olduğu açıklamalar da değişmeyen Rum zihniyetini bir kez daha   gözler önüne sermiştir.”

“Şehit kanları ile çizilen  bayraklarımız,  halkımızın onuru ve şerefidir. Bayraklarımız bizlere şehitlerimizin emanetidir” diyen Tatar, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ise 1878 yılından bu yana devam eden mücadelemiz sonrasında  self determinasyon hakkını kullanan halkımızın  istenci ve iradesiyle kurulmuştur.  Bayraklarımız ile KKTC  kutsalımızdır, bunlara el uzatanlara   gereken yanıt elbette  verilecektir.” İfadelerini kullandı.

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi!
Girne ve Gazimağusa'da elektrik kesintisi!
Döviz Kurları (17 Kasım 2022)
Döviz Kurları (17 Kasım 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (17 Kasım 2022)
KKTC Gazete Manşetleri (17 Kasım 2022)
Tüp gaza zam!
Tüp gaza zam!
Lefkoşa'da yaya kazası
Lefkoşa'da yaya kazası
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
KKTC'de vaka sayıları açıklandı
Tatar: Bayrak yakanlara gereken yanıt elbette verilecektir
Tatar: Bayrak yakanlara gereken yanıt elbette verilecektir
İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı
İskele yıkıldı bir çocuk yaralandı
Cumburbaşkanı Ersin Tatar'ın Eşi Sibel Tatar “Üreten Kadınlar Buluşmaları“ Adlı Etkinliğe Katıldı.
Cumburbaşkanı Ersin Tatar'ın Eşi Sibel Tatar “Üreten Kadınlar Buluşmaları“ Adlı Etkinliğe Katıldı.
Töre, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Heyetini Kabul Etti
Töre, Londra Türk Toplumu Futbol Federasyonu Heyetini Kabul Etti

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim