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Tatar,  “ Sayın Akıncı’nın federasyon olur diye Anastasiadis’e verdiği önemli tavizleri reddediyoruz

 UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni ayrı ayrı ziyaret etti.

28 Eylül 2020 Pazartesi 18:07
Tatar,  “ Sayın Akıncı’nın federasyon olur diye Anastasiadis’e verdiği önemli tavizleri reddediyoruz
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 UBP Genel Başkanı, Cumhurbaşkanı Adayı, Başbakan Ersin Tatar Şehit Aileleri Malul Gaziler Derneği ile Kıbrıs Türk Emekli Astsubaylar Derneği’ni ayrı ayrı ziyaret etti.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar ziyaretleri sırasında yaptığı konuşmalarda, Kıbrıs Türk halkının geleceği bakımından son derece önemli bir seçime gidildiğinin bilinci içerisinde olduğunu kaydetti ve seçimleri birinci turdan kazanma olasılığının yüksek olduğunu kaydetti.

Tatar, eğer başarı elde ederse eçimlerden sonra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni daha güzel günlerin beklediğini de söyledi.

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“Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Türkiye ile ilişkiler,  toprak ve garantiler konularında çok önemli yanlışlar yaptığını”  ileri süren ” dedi.

Kıbrıs’ta geçmişte yaşanan acıların herkes için bir ders olması gerektiğini vurgulayan Tatar, Kıbrıs’ta iki halkın iç içe değil yan yana yaşayacakları bir çözüm şekli gerektiği görüşünü ifade etti.

Tatar, “Egemen eşitlik temelinde, Türkiye’nin garantörlüğünü içeren bir çözüm bizim için olmazsa olmazdır. Bazı adaylardan farkımız da budur.  Federasyondan başka bir şey görüşmem demek Rum’un ekmeğine yağ sürmektir. Alternatif vardır o da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’dir” dedi

50 yıldır çözümsüz devam eden federal anlayış yerine masaya yeni alternatifler gelmesi gerektiğini de belirten Tatar, “ Bizler Sayın Akıncı’nın Crans Montana‘da sunduğu haritayı reddediyoruz. BM’nin böylesine bir süreçte birilerini işaret eder nitelikte açıklama yapmasını Reddediyoruz. Halkın onayını alacak bir aday sürece başlayacaktır. Seçilir seçilmez bizler herkesle görüşerek,  herkesin fikrini alacağız ve bir durum değerlendirmesi yapıp oraya gideceğiz” diye konuştu.

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Son Güncelleme: 28.09.2020 18:33
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanlığı Seçimi
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